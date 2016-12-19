Продажи Lada Vesta за год выросли в 27 раз

По итогам 11 месяцев 2016 года в России было продано 1,28 млн автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года российский авторынок сократился на 12%. При этом Самарская область сохранила лидерские позиции в рейтинге продаж новых легковых автомобилей.

Выше рынка

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей за 11 месяцев 2016 года, по итогам которого был составлен рейтинг крупнейших региональных рынков. Согласно результатам исследования, лидером этого рейтинга осталась Москва, на долю которой за отчетный период пришлось 16% от всего рынка. В количественном выражении это составляет 180,2 тысячи единиц. Впрочем, это на 5,4% меньше, чем за 11 месяцев 2015 года. Вдвое меньше легковых автомобилей было реализовано в Подмосковье (86,3 тыс. шт.; -4%). Замыкает первую тройку Санкт-Петербург (75,4 тыс. шт.), рынок которого вырос на 2,6%.

Среди нестоличных субъектов РФ по-прежнему лидирует Татарстан (52,3 тыс. шт.; -4,8%), занявший четвертое место в общем зачете. В пятерке лидеров оказался и Краснодарский край (43,7 тыс. шт.; +0,8%). В ТОП-10 также попадают Самарская область (39,1 тыс. шт.; -4,2%), Башкортостан (38,1 тыс. шт.; +3,5%), Ростовская (31 тыс. шт.; -4,3%), Свердловская (30,1 тыс. шт.; -7,2%) и Нижегородская (27,7 тыс. шт.; -6,7%) области. На перечисленную десятку регионов-лидеров приходится свыше половины (54%) российского рынка.

Необходимо отметить, что всего месяц назад Самарская область с показателем в 35 тысяч проданных автомобилей отставала от уровня 2015 года аж на 7,5%. Однако теперь, как мы видим, наметилась положительная динамика и есть все предпосылки, что по итогам календарного года он скорректируется до минимальных значений.

В целом же, по данным Ассоциации европейского бизнеса, объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам января-ноября 2016 года составил 1,12 млн единиц (включая легкие коммерческие автомобили. - Прим. ред.), что на 5,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшая доля российского рынка приходится на Центральный ФО - 36%. Каждый четвертый автомобиль был продан в ПФО, объем рынка которого составил порядка 270 тыс. единиц (-3,2%). Вдвое меньше легковых машин было реализовано в Северо-Западном ФО (более 130 тыс. шт.), который единственным среди округов показывает рыночный рост (+0,2%).





Безусловное превосходство

Также отметим, что, по предварительным итогам года, ТОП-10 производителей возглавила группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая за отчетный период 425,7 тыс. машин (-9,6%), что соответствует третьей части от общего объема российского рынка. На втором месте находится Hyundai-KIA с 267,6 тыс. проданных экземпляров (-9,9%) и рыночной долей 20,9%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 141,6 тыс. автомобилей (-5,2%) и долей 11,1%. Три эти группы вместе занимают 65% российского авторынка.

Как сообщает "АВТОСТАТ", из десяти представленных групп автопроизводителей только у четырех из них отмечен рыночный рост. Лучше всего это удалось сделать Ford, у которого в январе-ноябре 2016 года продажи выросли на 12,6%. В "плюсе" также оказались отечественные ГАЗ (+4,8%), УАЗ (+1,2%) и японская Toyota Group (+0,7%). У других участников рынка наблюдается снижение продаж, причем наибольшее по-прежнему у GM Group (-55,2%).

Лидером среди моделей остается Hyundai Solaris, продажи которого за 11 месяцев составили 82,3 тыс. единиц - на 22,7% меньше, чем годом ранее. Вторую строчку в модельном рейтинге занимает KIA Rio с показателем 79,6 тыс. автомобилей (-10,4%). Замыкает тройку лидеров Lada Granta, результат которой практически достиг 79 тыс. штук (-27,3%).

Наибольший рост продаж в январе-ноябре среди 20 моделей-лидеров демонстрирует Lada Vesta (в 27 раз), которая появилась на рынке только год назад. Положительную динамику также показали Toyota RAV4 (+20,1%), Volkswagen Polo (+6,5%), Skoda Rapid (+5,3%) и Renault Duster (+3,8%).