Суда на воздушной подушке до Рождествено будут ходить с раннего утра

ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" опубликовало обновленное расписание движения судов по маршруту Самара - Рождествено на межнавигационный период. Как и прежде, катера на воздушной подушке ходят каждые 15 минут. Однако с 19 декабря первое судно из Самары будет отправляться уже в 6:45, а последний катер из Рождествено выходит в 19:30.

Суда отправлением в 10:00 и в 15:00 из Самары следуют до Рождествено с заходом на Проран. Расписание будет действовать только в условиях полного ледостава.