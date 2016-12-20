Суда на воздушной подушке до Рождествено будут ходить с раннего утра

ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" опубликовало обновленное расписание движения судов по маршруту Самара - Рождествено на межнавигационный период. Как и прежде, катера на воздушной подушке ходят каждые 15 минут. Однако с 19 декабря первое судно из Самары будет отправляться уже в 6:45, а последний катер из Рождествено выходит в 19:30.
Суда отправлением в 10:00 и в 15:00 из Самары следуют до Рождествено с заходом на Проран. Расписание будет действовать только в условиях полного ледостава.
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Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)
Жесть конечно. Все дорожает