16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Открыто движение судов на воздушной подушке между Самарой и Рождествено Грузовая переправа между Самарой и Рождествено закрывается 3 декабря Самара вошла в ТОП-10 российских городов самых популярных для отдыха в новогоднюю ночь Гостиница в миниатюре: советы начинающим хостельерам С 1 ноября отменяются два электропоезда сообщением Самара - Курумоч

Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Меняется расписание электропоезда Обшаровка - Сызрань

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 80
Версия для печати

С 21 декабря изменится расписание поезда № 6551, следующего из Обшаровки отправлением в 5:33 до станции Сызрань-1 прибытием в 6:16.

Теперь электричка будет отправляться из Обшаровки в 5:36 и прибывать на платформу Сызрань-1 в 06:19 по московскому времени.

С подробным расписанием маршрутов можно ознакомиться на сайте Самарского пригородного пассажирского предприятия или по телефону справочной службы 8-927-745-745-7 с 7:00 до 18:30.

Теги: СППК Сызрань Обшаровка электрички транспорт поезд расписание
Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Андрей Емелин 21 июня 2016 21:02 А мы такие загораем: Полная карта пляжей Самарской области

Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)

Еленка Повалихина 23 апреля 2016 00:10 С 3 мая тарифы на проезд в пригородных поездах повысятся на 10%

Жесть конечно. Все дорожает

Фото на сайте

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1