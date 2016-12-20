Меняется расписание электропоезда Обшаровка - Сызрань

С 21 декабря изменится расписание поезда № 6551, следующего из Обшаровки отправлением в 5:33 до станции Сызрань-1 прибытием в 6:16.
Теперь электричка будет отправляться из Обшаровки в 5:36 и прибывать на платформу Сызрань-1 в 06:19 по московскому времени.
С подробным расписанием маршрутов можно ознакомиться на сайте Самарского пригородного пассажирского предприятия или по телефону справочной службы 8-927-745-745-7 с 7:00 до 18:30.
Последние комментарии
Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)
Жесть конечно. Все дорожает