Дизельное топливо в Самарской области дорожает вторую неделю подряд

С начала декабря цены на дизельное топливо поднялись на 4,6%. При этом с 12 по 19 декабря дизельное топливо подорожало на 1,6%, сообщает Самарастат. За предыдущую неделю цена взлетела сразу на 3%.
Бензин АИ-92 и АИ-95 с начала зимы подорожал незначительно — меньше, чем на 1%.
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Хорошая попытка надурить. =)) Расходники на весту впаривают как на логан/меган. За работы тоже накручивают т.к. чтобы на весте куда-нить подлезть нужно снять кучу всяких защит/накладок/девайсов и пр. Доходит до смешного, чтобы сменить масло снимай защиту +500р. (хотя болт видно, а хрен подлезешь). Единственное что меняется на весте легко, так это салонный фильтр и лампы в фарах.
Карен, при нынешнем кризисе автострахования только вы сами сможете гарантировано себе помочь, обращаясь по очереди в самарские компании с подобным вопросом. Тут даже автоюрист не поможет—при желании вам откажут, и будут чисты перед законом.