Дизельное топливо в Самарской области дорожает вторую неделю подряд

С начала декабря цены на дизельное топливо поднялись на 4,6%. При этом с 12 по 19 декабря дизельное топливо подорожало на 1,6%, сообщает Самарастат. За предыдущую неделю цена взлетела сразу на 3%.

Бензин АИ-92 и АИ-95 с начала зимы подорожал незначительно — меньше, чем на 1%.