Огурцы в самарских магазинах с начала зимы подорожали на 25%

За последнюю неделю - с 12 по 19 декабря - огурцы на самарских прилавках подорожали на 11,5%, сообщает Самарастат. При этом если брать три первых недели зимы, то цены на огурцы взлетели сразу на 25%.

Цены на помидоры за последнюю неделю тоже поднялись - на 5%, с начала зимы - примерно на 17%.

За неделю также незначительно подорожали картофель и капуста - на 2-3%. Примерно на 2,5% подешевели сахар и мороженая неразделанная рыба.