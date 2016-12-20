24 декабря в Самаре через приложение Uber можно будет заказать бесплатную живую елку

24 декабря с 11:00 до 15:00 любой пользователь Uber сможет абсолютно бесплатно заказать живую ель через приложение. Для этого необходимо выбрать опцию UberELKA на экране смартфона и указать адрес места подачи автомобиля. Ехать за главным атрибутом Нового года не понадобится - водитель подъедет по указанному адресу, позвонит на номер пользователя и попросит спуститься, чтобы забрать елку домой.
В службе заказа такси ожидают очень большого спроса на елки, поэтому если с первого раза заказать не получилось, нужно будет повторить попытку снова.
Добавим, что UberELKA постепенно становится традицией для России: в прошлом году настоящую живую ель можно было заказать в Москве, Петербурге и Казани. Сегодняшний проект будет проводиться одновременно в 16 городах.
Последние комментарии
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее
Так или иначе, но мир не конкурент другим картам