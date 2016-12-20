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24 декабря в Самаре через приложение Uber можно будет заказать бесплатную живую елку

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 декабря с 11:00 до 15:00 любой пользователь Uber сможет абсолютно бесплатно заказать живую ель через приложение. Для этого необходимо выбрать опцию UberELKA на экране смартфона и указать адрес места подачи автомобиля. Ехать за главным атрибутом Нового года не понадобится - водитель подъедет по указанному адресу, позвонит на номер пользователя и попросит спуститься, чтобы забрать елку домой.

В службе заказа такси ожидают очень большого спроса на елки, поэтому если с первого раза заказать не получилось, нужно будет повторить попытку снова.

Добавим, что UberELKA постепенно становится традицией для России: в прошлом году настоящую живую ель можно было заказать в Москве, Петербурге и Казани. Сегодняшний проект будет проводиться одновременно в 16 городах.

Теги: Самара uber такси елка Новый год акция
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