Самарцы постепенно отказываются от "налички" в пользу пластиковых карт

Количество платежных карт, выпущенных на территории региона, за год увеличилось на 5,2% и превысило отметку в 5 млн штук. При этом основная доля услуг с использованием платежных карт предоставлялась в рамках международных платежных систем VISA и MasterCard.

Снимать нельзя, оплачивать

Банковская карта все чаще используется самарцами для оплаты ежедневных покупок, коммунальных платежей, расчетов за бензин, приобретения билетов и прочее.

Так, по словам директора по розничному бизнесу ОО "Самарский" Альфа-Банка Ирины Андрейченко, еще три года назад диджитал-сервисами банка активно пользовались не более 10% держателей карт в регионе. "По итогам 2016 года проникновение безналичных расчетов, использование сервисов Альфа-Клик, Альфа-Мобайл достигло 36%", - говорит эксперт.

Самыми популярными операциями по картам среди самарцев в 2016 году оставались снятие наличных, оплата покупок в Интернете и в традиционных магазинах, а также перевод средств с карты на карту и оплата коммунальных услуг.

"Около 60% общего количества операций с пластиковыми картами приходятся на оплату товаров и услуг", - рассказал Волга Ньюс начальник операционного офиса "Самарский АБ "РОССИЯ" Виктор Дроздов.

При этом, как подчеркивает заместитель председателя правления ПАО "АК Банк" Алексей Кошарский, хотя количество операций, совершающихся с помощью банковской карты, растет, сумма чека снижается. "Если средний чек в 2015 году составлял около 1500 рублей, то в 2016 году снизился до 1200 рублей. Это связано с развитием эквайринга, проникновением технологии безналичных платежей в торговую розницу - увеличением торговых точек, принимающих к оплате банковские карты", - рассказывает банкир.

Другие участники банковского рынка Самары также говорят о существенном росте эквайринга. Так, в территориальном офисе Росбанка в Самаре отметили двукратное увеличение количества клиентов МСБ, пользующихся услугами эквайринга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом же, по данным ЦБ, за девять месяцев 2016 года доля операций по оплате товаров и услуг с помощью карт возросла как по количеству (с 55,5% до 60,5%), так и по объему (с 17,2% до 19,8%). А количество электронных POS-терминалов, установленных в торгово-сервисных точках региона, за последние 12 месяцев выросло на 36,9% и превысило 30 тыс. единиц.





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Бонусы за траты

Трендом последних лет стало не просто увеличение количества выпускаемых пластиковых карт, но и расширение их дополнительного функционала. "Наиболее востребованными опциями пластиковых карт среди жителей Самарской области являются cash-back за покупки, начисление процентов на остаток собственных средств, пополнение и снятие в интернет-банке и мобильном приложении, перевод средств с карты на карту", - отмечает Виктор Дроздов.

В то же время, по словам директора территориального офиса Росбанка в Самаре Константина Балдуева, помимо накопления "миль", возможности размещать любое изображение на банковской карте, с помощью пластика теперь можно заработать. "В этом году карта Росбанка Visa Platinum Сверхкарта+ возглавила рейтинг выгодных карт с функцией кэшбэк (частичный возврат средств) для клиентов с доходом выше среднего. Еще один наш продукт с кэшбэком - "Автокарта" - позволяет получить частичный возврат потраченных средств на заправках, парковках, автомойках и платных дорогах", - рассказал он.



Виртуальная реальность

Все без исключения участники рынка отмечают рост популярности онлайн-платежей. Как рассказывает Виктор Дроздов, в последнее время жители 63 региона все чаще стали оплачивать через Интернет государственные и бытовые услуги, налоги, а также с помощью онлайн-платежей гасить кредиты. "По разным оценкам, число онлайн-платежей по сравнению с прошлым годом возросло примерно в 2-2,5 раза, а средний чек уже превысил уровень в одну тысячу рублей", - подчеркивает Дроздов.

Достаточно активно включились самарцы и в использование сервисов бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay. По статистике Альфа-Банка, общее количество подключившихся к этим сервисам в РФ приближается к 1 млн человек. В то же время, как отмечают в банке "Россия", хотя регионы всегда отстают от федерального центра по использованию новейших технологий, этот тренд только набирает обороты, можно ожидать, что уже в ближайшее время количество и объем таких операций существенно возрастет и составит серьезную конкуренцию уже привычным нам платежам с использованием пластиковых карт.





Виктор Дроздов, начальник операционного офиса "Самарский АБ "РОССИЯ":

- Доля использования наличных денег в общем объеме потребительских платежей оценивается экспертами на уровне 70-75%, но из года в год популярность безналичных платежей с использованием банковских карт уверенно растет. По последним оценкам, объем операций жителей региона с использованием пластиковых карт по сравнению с 2015 годом вырос на 30% и в годовом исчислении составил порядка 1 трлн рублей. По нашим оценкам, не менее 70% совершеннолетних жителей Самарской области сегодня уже используют банковские карты. При этом около 40% жителей имеют более одной карты.