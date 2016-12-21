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Банки и вклады Деньги

Группа ВТБ составила рейтинг знаков зодиака с наибольшим размером вклада в ПФО

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Розничные банки группы ВТБ - ВТБ и ВТБ24 - проанализировали данные по "среднему чеку" депозитов своих клиентов в регионах ПФО, соотнеся их со знаками зодиака.

Самый крупный размер "среднего чека" по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под знаком Льва - 1 млн рублей. Это на 30 тыс. руб. больше, чем у занимающих второе место Раков.

Замыкают первую тройку в "финансовом гороскопе" Близнецы, которые хранят в банках, в среднем, 900 тыс. рублей.

Полностью финансовый гороскоп (в рублях) клиентов ВТБ и ВТБ24 выглядит так:

  1. Лев - 1 024 701.
  2. Рак - 992 010.
  3. Близнецы - 914 532.
  4. Овен - 902 991.
  5. Рыбы - 866 162.
  6. Козерог - 861 780.
  7. Скорпион - 837 778.
  8. Дева - 836 348.
  9. Водолей - 835 412.
  10. Телец - 826 779.
  11. Весы - 817 210.
  12. Стрелец - 786 247.
Теги: ВТБ ВТБ24 финансы банки вклады рейтинг Самарская область
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Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")

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ну да, кредиты под 30% это конечно нормально

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