Группа ВТБ составила рейтинг знаков зодиака с наибольшим размером вклада в ПФО

Розничные банки группы ВТБ - ВТБ и ВТБ24 - проанализировали данные по "среднему чеку" депозитов своих клиентов в регионах ПФО, соотнеся их со знаками зодиака.
Самый крупный размер "среднего чека" по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под знаком Льва - 1 млн рублей. Это на 30 тыс. руб. больше, чем у занимающих второе место Раков.
Замыкают первую тройку в "финансовом гороскопе" Близнецы, которые хранят в банках, в среднем, 900 тыс. рублей.
Полностью финансовый гороскоп (в рублях) клиентов ВТБ и ВТБ24 выглядит так:
- Лев - 1 024 701.
- Рак - 992 010.
- Близнецы - 914 532.
- Овен - 902 991.
- Рыбы - 866 162.
- Козерог - 861 780.
- Скорпион - 837 778.
- Дева - 836 348.
- Водолей - 835 412.
- Телец - 826 779.
- Весы - 817 210.
- Стрелец - 786 247.
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Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")
ну да, кредиты под 30% это конечно нормально