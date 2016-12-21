Группа ВТБ составила рейтинг знаков зодиака с наибольшим размером вклада в ПФО

Розничные банки группы ВТБ - ВТБ и ВТБ24 - проанализировали данные по "среднему чеку" депозитов своих клиентов в регионах ПФО, соотнеся их со знаками зодиака.

Самый крупный размер "среднего чека" по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под знаком Льва - 1 млн рублей. Это на 30 тыс. руб. больше, чем у занимающих второе место Раков.

Замыкают первую тройку в "финансовом гороскопе" Близнецы, которые хранят в банках, в среднем, 900 тыс. рублей.

Полностью финансовый гороскоп (в рублях) клиентов ВТБ и ВТБ24 выглядит так: