Почему производители молока предпочитают растительные жиры натуральным

Молоко всегда было и будет важнейшим пищевым продуктом в нашем рационе. И именно потому всегда стоит обращать внимание на его срок годности и состав. Впрочем, как выясняется, далеко не все производители раскрывают покупателю свои секреты. Мы в очередной раз решили проверить некоторых из них "на вшивость".

Высокая цена - дополнительная гарантия

В этот раз за покупками мы отправились сразу в несколько городских магазинов - туда, где ежедневно десятки тысяч самарцев приобретают продукты к своему столу. И провели контрольную закупку сразу восьми образцов питьевого пастеризованного молока объемом 0,9 литра различной жирности и различных производителей. Объектом исследования стали торговые марки: "Красава" (ООО "Красноярское молоко", Самарская область), "Елховская марка" (ООО "Елховский молокозавод", Самарская область), "Пестравка" (ООО Компания "Молторг", Самарская область), СМК (ООО "Теренгульский маслодельный завод" и ООО "Фотида", Ульяновская область), "Красная цена" (ООО "ЧаплыгинМолоко", Липецкая область), а также "Кошкинское - выбор хозяйки" (АО "Алев", г. Ульяновск).

Все молоко мы покупали в экономичной упаковке - по цене один пакет обходился нам от 29,5 до 45,5 рубля. Кстати, покупатель в первую очередь обращает внимание на бренд. Репутация марки уже может кое-что рассказать о качестве продукта. Конечно, потребитель рискует переплатить за дорогую упаковку или маркетинг. Но цена натурального молока не должна быть слишком низкой - это сразу выдает наличие удешевляющих компонентов. Впрочем, как мы выяснили позже, это правило работает не всегда.





Самарских молочников штрафуют, но они продолжают гнать фальсификат С молоком в Самаре творится что-то неладное. Иначе как объяснить то, что надзорные органы регулярно проводят проверки, а число производителей продолжает расти? Посудите сами: не так давно, в феврале 2016 года, управление Роспотребнадзора по Оренбургской области причислило к фальсификату продукцию шести самарских компаний. На днях в самарском Роспотребнадзоре жиры растительного происхождения выявили в пробах "молочки" уже девяти местных предприятий.

Смешать, но не восстанавливать!

Итак, если говорить о молоке, то в его составе, кроме самого молока, ничего быть не должно. Однако, если взглянуть на упаковки различных производителей, можно заметить: показания разнятся. Кто-то пишет "нормализованное молоко", кто-то "цельное, обезжиренное". В чем отличие и какой вариант все-таки лучше и полезнее?

Согласно Техническому регламенту, нормализованным называется молоко, которое по своему физико-химическому составу приведено к стандарту технического документа на этот продукт. То есть жирность приведена к той, которая указана на упаковке. И если изначально в молоке-сырье жирность была 3,8%, в нормализованном молоке ее доводят до стандартных 3,2% или 2,5%, то есть снимают сливки. В цельном же молоке составные части не подвергаются переработке, жирность в нем сохраняется неизменной, а соответствия с техническим документом производитель добивается за счет добавления обезжиренного молока.

Нормализованное молоко на упаковке обозначается буквой "Н", смешанное - "С". В составе также может встретиться восстановленное молоко ("В") - молочный продукт, приготовленный из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов и воды. Сознательные потребители, как правило, стараются не покупать такой продукт и правильно делают. При сушке молока под воздействием высоких температур разрушаются витамины и теряются биологически активные вещества. Чаще всего восстановленное молоко используется в производстве зимой, когда не хватает цельного.





Роскачество определило, какое шампанское лучше не покупать на новогодний стол Роскачество опубликовало результаты масштабного исследования самых популярных марок полусладких игристых вин. Специалисты изучили 56 образцов напитков стоимостью от 150 до 6121 рубля (именно столько стоит бутылка знаменитого шампанского Moët & Chandon) по 30 параметрам качества и безопасности. Большинство образцов были изготовлены в России. Также в исследовании представлена продукция из Абхазии, Грузии, Италии, Франции и с Украины.

Неутешительные результаты

Справедливости ради надо сказать, что мы не обнаружили на прилавках магазинов восстановленного молока. В нашу корзину попали только пакеты, на которых в составе было указано нормализованное или цельное и обезжиренное. Все образцы мы отнесли в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области". И вот что удалось выяснить.

В рядах продукции, с гордостью прошедшей наше испытание, оказались давно завоевавшие доверие самарцев торговые марки "Пестравка" и "Красава" (в том числе молоко от "Красавы", чей ценник был ниже 30 рублей за 0,9 литра). Они показали максимально положительные результаты. В пределах нормы также остались показатели молока "Кошкинское - выбор хозяйки" и, как ни странно, "Красная цена".

А вот оставшиеся три образца показали несоответствие Техническому регламенту. Испытание провалило молоко марки "СМК", более известное под брендом "Моя Маруся", изготовителя ООО "Теренгульский маслодельный завод" (3,6%) и 3,2% - изготовителя ООО "Фотида", а также "Елховская марка" (2,5%) изготовителя ООО "Елховский молокозавод". При этом "Моя Маруся" 3,6% при определении жирно-кислотного состава не соответствовала абсолютному большинству показателей. Оказалось, что массовая доля масляной, капроновой и некоторых других кислот в образце меньше, чем должно быть, а доля олеиновой и линолевой кислот, наоборот, превысила допустимые границы.

У молока "Елховской марки" схожие показатели также оказались неудовлетворительными, но к ним добавилось повышенное содержание метилового эфира пальмитиновой кислоты - оно превысило норму примерно на 3,8%. К слову, именно соотношение метиловых эфиров определенных кислот считается главным показателем в нашем анализе.

Как сообщили Волга Ньюс в Самарском референтном центре Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, эти результаты косвенно свидетельствуют, что вместо молочного жира в провалившем испытания молоке использована растительно-жировая смесь.

Что грозит нарушителям

Объяснить случившееся Волга Ньюс попросил коммерческого директора "Симбирской молочной компании" (бренд "Моя Маруся") Дмитрия Дьячкова. Как истинный маркетолог он мягко ушел от ответа. "Очень сложно комментировать то, что мне известно лишь на словах, - заявил представитель компании. - Я не знаю, где был произведен забор проб, какой именно производитель, у меня нет перед глазами протоколов исследований (хотя мы их предоставили. - Прим. ред.). В этом году лишь в одной-двух пробах выявились несоответствия требованиям Технического регламента, и эти проблемы мы уже устранили, а виновников наказали в соответствии с законом".

Следом мы обратились за разъяснениями к специалистам Роспотребнадзора. И вот что удалось выяснить.

"Угрозы здоровью и жизни продукты, в которых были обнаружены несоответствия нормам, не несут, - пояснила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Надежда Афанасьева. - Это в большей степени введение в заблуждение потребителя о потребительских свойствах продукта. А тот факт, что продукция фальсифицирована, можно подтвердить еще одним анализом - на стерины".

Естественно, Волга Ньюс будет и дальше следить за ситуацией. Ну, а пока, что касается нарушителей, мы очень надеемся, что и в их отношении будут приняты меры. Как нам сообщили в Роспотребнадзоре, если производитель - субъект Самарской области, то по уже имеющимся в нашем распоряжении материалам к нему вправе применить действия, предусмотренные статьей 14.43 часть 1 "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов". То есть юридическому лицу может грозить штраф до 300 тыс. рублей.

Алевтина Никитенко, директор по маркетингу АО "Алев":

- При промышленном производстве очень важно соблюдение стандартов и поддержание стабильного качества выпускаемой продукции. Компания "Алев" работает по системе HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), которая обеспечивает бесперебойную работу всех производственных процессов и контроль на всех этапах производства. Особое внимание уделяется входному контролю сырья. Продукция компании распространяется более чем в 70 городах России и ближнего зарубежья, поэтому для обеспечения необходимого объема, сырье на производство поставляется не только из хозяйств Ульяновской и Самарской областей, но и из Татарстана, Чувашии, Республики Марий Эл и Удмуртии. Сырое молоко проходит обязательный спектр-анализ, где проверяют жирность, кислотность, белок, плотность, термоустойчивость, добавление посторонних веществ, например, антибиотиков или соды. На производство принимают лишь молоко, соответствующее необходимым параметрам.





Эльнур Гамбаров, председатель СРОО "Союз потребителей":

- Если при покупке молочной продукции у потребителя возникли подозрения о том, что товар сфальсифицирован, необходимо зафиксировать данное обстоятельство с помощью фото и видео, сохранить чек и оставить запись в книге отзывов непосредственно в магазине. Насторожить покупателя могут криво наклеенная этикетка, размытый текст, отсутствие срока годности и информации об изготовителе. Свои права потребитель может защитить разными способами: от обращения в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, до самостоятельного обращения в суд с иском о защите прав потребителя. Мы готовы оказать бесплатную юридическую поддержку. За 2016 год Союз потребителей участвовал в рассмотрении 12 обращений о фальсификации молочной продукции - по всем фактам приняты меры к изъятию и утилизации контрафакта.





Роман Муковнин, генеральный директор ООО "Красноярское молоко":

- Первое, на что нужно обращать покупателю, - это бренд. Известная компания с долгой историей и заслуженной репутацией служит лучшей гарантией. Второе - цена. Существует определенная минимальная граница, ниже которой натуральный продукт производить просто невыгодно. И третий фактор (на мой взгляд, главный) - это вкус. Достаточно просто взять два пакета молока в одинаковой упаковке от разных производителей и попробовать их содержимое. Сразу становится понятным, где молоко, а где белая жидкость. Конечно, при производстве качественного молока "дьявол таится в мелочах". У нас с этим строго: двойная очистка входного молока-сырья, удаление посторонних запахов, пастеризация, оперативная упаковка, неразрывная цепочка холода. Весь производственный цикл от утренней дойки до пакета на прилавке - одни сутки. Сырье поступает к нам настоящее и надлежащего качества, так что задача переработчика - его только улучшить с санитарно гигиенической точки зрения и доставить потребителю в удобной и экономичной упаковке. Этим наш завод и занимается.





Надежда Афанасьева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

- Продукты, в которых было обнаружено несоответствие жирно-кислотному составу, угрозы жизни и здоровью не несут. Это в большей степени введение в заблуждение потребителя о потребительских свойствах продукта. Да, несколько образцов молока не соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза, не соответствуют ГОСТу по жирно-кислотному составу. Но фальсификацию продукта еще нужно подтвердить анализом на стерины. По представленным протоколам продукции Управлением Роспотребнадзора по Самарской области принято решение о проведении административного расследования в отношении производителей Самарской области и направлении информации в Роспотребнадзор других субъектов для принятия соответствующих мер. Напомню, санкции к производителям-нарушителям предусмотрены Кодексом административных правонарушений и законодательством РФ о техническом регулировании.