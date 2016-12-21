За самые дорогие арендные квартиры в Самаре просят по 200 тысяч рублей в месяц

Аналитики агентства недвижимости "ЦИАН" составили рейтинг самых дорогих предложений по аренде жилья в нашем городе. Средний показатель по ставке составил 141 тыс. рублей в месяц, габариты самой "скромной" квартиры из десятки - 160 кв. м, а наиболее просторной - 220 кв. м.

Все десять квартир расположены в Ленинском районе, семь из них - в ЖК "Ладья".

На 10 месте рейтинга оказалась четырехкомнатная квартира площадью 190 кв. м в ЖК "Степ Грин Хаус" за 120 тыс. рублей в месяц. Здесь сделан ремонт в классическом стиле, есть вся необходимая техника и мебель.

Восьмое и девятое место поделили два лота за 120 тыс.рублей в месяц площадью 170 кв. м в ЖК "Ладья". Первая квартира расположена на пятом этаже, вторая - на 12 этаже.

Седьмое место досталось лоту с такой же арендной ставкой площадью 160 "квадратов" в проекте "Европейский". Шестое - квартире на 18 этаже ЖК "Ладья" площадью 165 кв. м и стоимостью аренды 130 тыс. рублей в месяц.

На пятом месте оказалась квартира на 19 этаже ЖК "Ладья" и с самой большой площадью в рейтинге - 220 кв. м. Стоимость аренды - 150 тыс. рублей в месяц.

По той же ставке можно арендовать квартиру площадью 208 кв. м тремя этажами ниже, которая и заняла четвертое место. На фоне всех остальных предложений этот лот выделяет наличие сауны.

"Бронзу" заслужила квартира в ЖК "Степ Грин Хаус" площадью 200 "квадратов" и стоимостью 150 тыс. рублей в месяц. Второе и первое место вновь досталось объектам ЖК "Ладья". За 150 тыс. рублей в месяц выставлена квартира площадью 170 кв. м, оформление которой больше тяготеет к стилю ар-деко.

Почетное первое место занял лот за 200 тыс. рублей в месяц. В квартире площадью 206 кв. м на 20-м этаже, судя по всему, еще только завершается ремонт: вместо фотографий в объявлении размещены 3D-визуализации. Судя по этим изображениям, арендатора ждет футуристический дизайн интерьеров в стиле хай-тек.

Сегодня на рынке Самары представлено 2,5 тысяч предложений по аренде жилья. Более 90% из них обойдутся гражданам дешевле 30 тыс. рублей в месяц. По цене от 50 тыс. рублей в месяц предлагается чуть более 100 квартир. От 100 тыс. рублей в месяц позиционируются двадцать с небольшим помещений.