"Росгосстрах" перезапустил официальный сайт

Страховая компания "Росгосстрах" обновила свой официальный сайт. Наряду с полной перезагрузкой интернет-портала изменилась и страница "Росгосстрах Жизнь". Интернет-страница пополнилась новым функциональным разделом "Клиентская поддержка", предоставляющим доступ к сервисам и услугам компании.

В новом разделе каждый обладатель полиса страхования жизни может быстро узнать о дополнительных возможностях своей страховой программы, заявить о страховом случае и найти полезную информацию.

Среди основных функциональных возможностей раздела "Клиентская поддержка" - быстрый доступ в индивидуальный кабинет клиента, информационные страницы оформления налогового вычета, а также оплаты и внесения изменений в страховой полис.

"Набор функциональных услуг и сервисов, доступных клиентам "Росгосстрах Жизнь" онлайн, со временем будет только расширяться. Среди наших ближайших планов - дальнейшее технологическое развитие онлайн кабинета клиента", - отметил Владислав Снопок, управляющий директор "Росгосстрах Жизнь".