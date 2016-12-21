16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Как автовладельцу возместить ущерб, причиненный коммунальными службами Выбираем универсальную страховку для ребенка Новые правила отказа от страховки: в каких случаях это возможно? Какие расходы покроет страховка от укуса клеща Как получить страховку, если вы пострадали в ДТП с общественным транспортом

Страхование Деньги

"Росгосстрах" перезапустил официальный сайт

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 79
Версия для печати

Страховая компания "Росгосстрах" обновила свой официальный сайт. Наряду с полной перезагрузкой интернет-портала изменилась и страница "Росгосстрах Жизнь". Интернет-страница пополнилась новым функциональным разделом "Клиентская поддержка", предоставляющим доступ к сервисам и услугам компании.

В новом разделе каждый обладатель полиса страхования жизни может быстро узнать о дополнительных возможностях своей страховой программы, заявить о страховом случае и найти полезную информацию.
Среди основных функциональных возможностей раздела "Клиентская поддержка" - быстрый доступ в индивидуальный кабинет клиента, информационные страницы оформления налогового вычета, а также оплаты и внесения изменений в страховой полис.

"Набор функциональных услуг и сервисов, доступных клиентам "Росгосстрах Жизнь" онлайн, со временем будет только расширяться. Среди наших ближайших планов - дальнейшее технологическое развитие онлайн кабинета клиента", - отметил Владислав Снопок, управляющий директор  "Росгосстрах Жизнь".

Теги: Снопок Владислав Росгосстрах сайт страхование интернет услуги
Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Фото на сайте

энгри бердс

энгри бердс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1