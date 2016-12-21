Опубликовано расписание движения пригородных поездов на период новогодних праздников

На основании постановления правительства РФ от 04.08.2016 г. №756 "О переносе выходных дней в 2017 году" и в связи с новогодними праздничными днями Самарская пригородная пассажирская компания установила следующий порядок движения пригородных поездов:
01 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6302/6301 Пятилетка (отпр. 04.50) - Жигулевское Море (приб. 06.41)
№ 6328/6327 Царевщина (отпр. 05.28) - Самара (приб. 06.32)
№ 6312-6316/6315 Жигулевское Море (отпр. 16.40) - Стахановская (приб. 18.43)
№ 6322/6321 Самара (отпр.13.09) - Курумоч (приб.14.37)
№ 6325 Курумоч (отпр. 08.56) - Жигулевское Море (приб. 09.44)
№ 6326 Жигулевское Море (отпр. 13.37) - Курумоч (приб. 14.25)
№ 6014/6013 Самара (отпр. 18.50) - Жигулевское Море (приб. 20.25)
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 07.17) - Самара (приб. 08.55)
№ 6504 Самара (отпр. 04.20) - Похвистнево (приб. 07.08)
№ 6519 Похвистнево (отпр. 17.56) - Самара (приб. 20.43)
№ 6524 Самара (отпр. 16.28) - Новоотрадная (приб. 18.16)
№ 6561 Мирная (отпр. 10.38) - Безенчук (приб. 12.16)
№ 6560 Безенчук (отпр. 17.16) - Самара (приб. 18.29)
№ 6569 Мирная (отпр. 16.01) - Сызрань (приб. 18.56)
№ 6570 Сызрань (отпр. 05.13) - Мирная (приб.08.11)
02 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6328/6327 Царевщина (отпр. 05.28) - Самара (приб. 06.32)
№ 6322/6321 Самара (отпр. 13.09) - Курумоч (приб. 14.37)
№ 6014/6013 Самара (отпр. 18.50) - Жигулевское Море (приб. 20.25)
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 07.17) - Самара (приб. 08.55)
№ 6524 Самара (отпр. 16.28) - Новоотрадная (приб. 18.16)
№ 6561 Мирная (отпр. 10.38) - Безенчук (приб. 12.16)
№ 6560 Безенчук (отпр. 17.16) - Самара (приб. 18.29)
№ 6570 Сызрань (отпр. 05.13) - Мирная (приб. 08.11)
03 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6524 Самара (отпр. 16.28) - Новоотрадная (приб. 18.16)
№ 6328/6327 Царевщина (отпр. 05.28) - Самара (приб. 06.32)
№ 6014/6013 Самара (отпр. 18.50) - Жигулевское Море (приб. 20.25)
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 07.17) - Самара (приб. 08.55)
04 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6328/6327 Царевщина (отпр. 05.28) - Самара (приб. 06.32)
№ 6014/6013 Самара (отпр. 18.50) - Жигулевское Море (приб. 20.25)
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпрр.07.17) - Самара (приб.08.55)
05 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6328/6327 Царевщина (отпр. 05.28) - Самара (приб. 06.32)
№ 6014/6013 Самара (отпр. 18.50) - Жигулевское Море (приб. 20.25)
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 07.17) - Самара (приб. 08.55)
06 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6328/6327 Царевщина (отпр. 05.28) - Самара (приб. 06.32)
№ 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 07.17) - Самара (приб. 08.55)
07, 08 января 2017 года отменяются пригородные поезда:
№ 6328/6327 Царевщина (отпр. 05.28) - Самара (приб. 06.32)
Время московское. Справки по телефону 8-927-745-745-7 с 8.00 до 19.30.
30 декабря 2016 года - по рабочему дню пятница;
31 декабря 2016 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2016 года - по выходному дню суббота;
08 января 2016 года - по выходному дню воскресенье;
09 января 2016 года - по рабочему дню понедельник.