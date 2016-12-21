Опубликовано расписание движения пригородных поездов на период новогодних праздников

На основании постановления правительства РФ от 04.08.2016 г. №756 "О переносе выходных дней в 2017 году" и в связи с новогодними праздничными днями Самарская пригородная пассажирская компания установила следующий порядок движения пригородных поездов:

01 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

02 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

03 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

04 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

05 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

06 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

07, 08 января 2017 года отменяются пригородные поезда:

Время московское. Справки по телефону 8-927-745-745-7 с 8.00 до 19.30.