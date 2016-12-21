Роспотребнадзор взял под особый контроль деятельность продавцов фильтров "Аквалайф"

После массовых обращений пенсионеров в суды ведомство заинтересовалось махинациями конторы, продающей фильтры для очистки воды.

Роспотребнадзор Самарской области и "Самарские коммунальные системы" на протяжении целого года бьют тревогу: пенсионеры, не верьте продавцам фильтров, которые говорят, что пришли к вам проверить качество воды! Делается это только по заявкам жителей квартир или управляющей компании, и никто при этом не должен предлагать вам установить какие-либо фильтры.

В Самаре же сотрудники компании "Аквалайф", которая уже успела переименоваться в "Аквалайф+", проводят на глазах пенсионеров нехитрый опыт: через водопроводную воду пускают ток, сразу же выпадает осадок, пожилые люди пугаются (мол, какую грязь мы пьем) и безропотно подписывают кучу документов "для улучшения" качества воды. По факту же люди покупают систему очистки воды типа Bluefilters за 70-80 тысяч рублей, причем в кредит под непомерные проценты.

Суды встают на сторону коммерсантов: из 20 обращений в 2015-2016 гг. лишь один иск удовлетворен частично.

"Хитрость продавцов кроется в том, что покупатель, по закону, не может вернуть фильтр, - объяснили в Роспотребнадзоре, - потому что с того момента, как при нем вскрывают заводскую упаковку и устанавливают оборудование, оно считается бывшим в употреблении и потерявшим свой товарный вид. А кредитный договор возможно расторгнуть только в случае возврата товара ненадлежащего качества. Это ставит покупателей в заведомо проигрышное положение. И когда они обращаются в компанию за расторжением договора купли-продажи и кредитного договора, им предлагают выплатить "Аквалайф" компенсацию за пользование их фильтрами, возместив таким образом часть затрат компании на оплату работы сотрудников".

Как ни странно, многие соглашаются.

"Два моих клиента были очень довольны, расторгнув договор с этой компанией, - рассказала юрист юридической компании "Юстиция" Екатерина Ефременкова. - Одна клиентка пенсионного возраста заключила кредитный договор на 90 тысяч рублей и договор купли-продажи на такую же сумму. Второй клиент, инвалид, снял с книжки семейные сбережения и отдал 100 тысяч за установку фильтров. В обоих случаях мы договорились выплатить "Аквалайфу" по 10 тысяч рублей за перевод фильтра в категорию "б/у", а компания за это погасила остаток кредитной задолженности перед банком (в первом случае) и вернула деньги пенсионеру за вычетом указанной суммы - во втором".

Сегодня пострадавшие (точнее, в основном их дети и внуки) пытаются объединиться в группы в соцсетях, где делятся опытом борьбы с компанией. Были и те, кто обращался в полицию и прокуратуру, но уголовного дела так и не добились. Видимо, потому, что, согласно закону, для того чтобы добиться ликвидации компании, ее надо поймать на серьезном нарушении прав потребителей, совершенном не менее двух раз за год, причем с тяжкими последствиями: речь идет о массовых отравлениях или даже смерти покупателей.

В связи с поступающими жалобами от покупателей Роспотребнадзор по Самарской области начал внеплановую проверку компании "Аквалайф+". У ее руководства запрошена декларация о соответствии, подтверждающая качество и безопасность товара, а также другие сопроводительные документы.