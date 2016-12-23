Гипермаркет "Лента" переходит на круглосуточный режим

С 23 по 30 декабря гипермаркет "Лента", расположенный в "Аврора Молл" на первом этаже третьего корпуса, переходит на круглосуточный режим работы.

Добавим, что открытие второго гипермаркета "Лента" в ТЦ "Гудок" запланировано на 28 декабря.

Перед Новым годом, с 22 по 30 декабря, многие самарские гипермаркеты сети "Магнит" будут работать по предновогоднему графику:

Ранее также сообщалось, что в ночь с 23 на 24 декабря до двух часов ночи будет работать ТЦ "Амбар".

Изменится и режим работы магазинов "Меги".