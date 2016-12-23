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Шопинг Отдых

Гипермаркет "Лента" переходит на круглосуточный режим

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 23 по 30 декабря гипермаркет "Лента", расположенный в "Аврора Молл" на первом этаже третьего корпуса, переходит на круглосуточный режим работы.

Добавим, что открытие второго гипермаркета "Лента" в ТЦ "Гудок" запланировано на 28 декабря.

Перед Новым годом, с 22 по 30 декабря, многие самарские гипермаркеты сети "Магнит" будут работать по предновогоднему графику:

Ул. Партизанская, 17 — с 08:00 до 02:00
Пр. Ленина, 16 — с 08:30 до 23:30
Пр. Кирова, 308 — круглосуточно
Зубчаниновское шоссе, 133 — с 09:00 до 01:00
4-й проезд, 57 — с 09:00 до 01:00

Ранее также сообщалось, что в ночь с 23 на 24 декабря до двух часов ночи будет работать ТЦ "Амбар".

Изменится и режим работы магазинов "Меги".

Теги: Новый год Лента Магнит ТЦ Амбар ТЦ Гудок ТЦ Аврора ТЦ Мега магазин шопинг покупки
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Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее

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Так конец когда?

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