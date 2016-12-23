Гипермаркет "Лента" переходит на круглосуточный режим

С 23 по 30 декабря гипермаркет "Лента", расположенный в "Аврора Молл" на первом этаже третьего корпуса, переходит на круглосуточный режим работы.
Добавим, что открытие второго гипермаркета "Лента" в ТЦ "Гудок" запланировано на 28 декабря.
Перед Новым годом, с 22 по 30 декабря, многие самарские гипермаркеты сети "Магнит" будут работать по предновогоднему графику:
Ранее также сообщалось, что в ночь с 23 на 24 декабря до двух часов ночи будет работать ТЦ "Амбар".
Изменится и режим работы магазинов "Меги".
Ул. Партизанская, 17 — с 08:00 до 02:00
Пр. Ленина, 16 — с 08:30 до 23:30
Пр. Кирова, 308 — круглосуточно
Зубчаниновское шоссе, 133 — с 09:00 до 01:00
4-й проезд, 57 — с 09:00 до 01:00