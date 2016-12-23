Как в Самаре будут работать ледовые аттракционы на открытом воздухе

В Самаре в этом году планируется залить 113 катков. По данным городского департамента физкультуры и спорта, 52 из них появятся во дворах, 48 — на территории школ, еще 13 — на территории ведомственных организаций.

Больше всего катков появится в Промышленном районе — 27, еще 20 — в Кировском, 14 — в Октябрьском, 13 — в Красноглинском, 12 — в Советском, по 9 — в Куйбышевском и Железнодорожном, 7 — в Ленинском, и только один в Самарском.

Вместе с этим в зиму традиционно зальют два больших катка на площади Куйбышева — рядом с главной елкой города. Здесь возводят ледяной городок со скульптурами и ограждением в виде крепости. Как и в прошлом году откроются катки на самарской набережной — на аллее от бассейна ЦСК ВВС до ул. Маяковского.

Катки также появятся на стадионах "Динамо" и "Локомотив", а также в парках Дружбы и Победы. А в парке им. Ю. Гагарина, по аналогии с набережной, зальют целую ледовую аллею. Здесь, как и в других местах массового катания, можно будет взять коньки на прокат, заточить их и воспользоваться услугами камеры хранения.

В четырех парках Самары — Металлургов, Гагарина, Дружбы и в Загородном — уже установлены ледяные тюбинговые трассы. Такую же в ближайшие дни установят возле ТЦ "Амбар". Высота деревянных горок, залитых ровным слоем льда, для маленьких детей составляет 3 метра, для ребят постарше есть 6-метровые.

Вход со своими "ватрушками" на аттракцион обойдется в 150 рублей, с прокатом инвентаря — 300 рублей без ограничений по времени.

В Сызрани центральный каток в ближайшие дни будет залит возле главной городской елки на площади им. Ленина. Прокатиться на коньках сызранцы смогут также на стадионах "Торпедо", "Волжанин", "Турбина", "Металлист", "Шахтер", "Локомотив", "Западный", "Юность", а также на придворовых кортах.

В Тольятти центральным местом для массовых катаний станет СТК "Строитель". Он будет работать в праздники и выходные с 10:00 до 22:00, в будни — с 17:00. Впрочем, жители Автограда смогут покататься и на дворовых калдах: 25 таких катков зальют в Автозаводском районе, 11 — в Комсомольском и девять — в Центральном.