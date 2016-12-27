16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
От Барбошиной поляны до ТРК "Московский" пустили бесплатный автобус Специалисты по шопингу делятся советами о том, как не разориться на подарках к Новому году Открытие ТЦ "Гудок" в Самаре перенесли, ориентировочно, на конец декабря Интернет-магазины бытовой техники привлекают покупателя ценой и ассортиментом ТРК "Московский" открывается после реконструкции

Шопинг Отдых

От Барбошиной поляны до ТРК "Московский" пустили бесплатный автобус

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 93
Версия для печати

Автобус отправляется каждые два часа.

От Барбошиной поляны - в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00; от входа в супермаркет "Ашан" - в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00.

Теги: Самара транспорт ТЦ Московский расписание автобус

А вы почувствовали, что на улицах стало безопаснее?

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Андрей Борсуков 28 ноября 2016 15:57 Первую Всероссийскую ярмарку в Самаре посетили 26 тысяч человек

Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее

Михаил Вдовин 17 мая 2016 14:22 Открытие гипермаркета "Лента" в "Авроре" перенесено на конец мая

Так конец когда?

Фото на сайте

На первом городском маркете еды самарцам предлагали купить тапас, смузи и "Бабл Ти"

На первом городском маркете еды самарцам предлагали купить тапас, смузи и "Бабл Ти"

Новый магазин "Пятерочка" открылся в Волжском

Новый магазин "Пятерочка" открылся в Волжском

Парфюмерный бутик "Леонардо" представляет тонкие и чувственные ароматы весны

Парфюмерный бутик "Леонардо" представляет тонкие и чувственные ароматы весны

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1