От Барбошиной поляны до ТРК "Московский" пустили бесплатный автобус

Автобус отправляется каждые два часа.

От Барбошиной поляны - в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00; от входа в супермаркет "Ашан" - в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00.