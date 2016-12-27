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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

С 1 января проезд в самарском аэроэкспрессе до "Курумоча" подешевеет

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе 2017 года на основании Приказа Министерства экономического развития, инвестиции и торговли Самарской области от 06.12.16 №276 будет установлен новый тариф на проезд до аэропорта "Курумоч" в вагонах третьего класса. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

На участке Самара - Ягодная стоимость билета составит 30 рублей. Из Самары до аэропорта "Курумоч" можно будет доехать за 115 рублей.

Напомним, сейчас билеты на аэроэкспресс стоят 150 рублей - от ж/д вокзала до аэропорта. В то же время из центра города до станции Ягодная можно доехать почти за 20 рублей.

Подробнее о расписании электричек и стоимости билетов можно узнать по тел. 89277457457.

Теги: Самара Курумоч транспорт тарифы цены СППК электрички

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