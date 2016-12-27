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"Аэрофлот" планирует чаще летать из Самары в Москву

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авиакомпания "Аэрофлот" собирается увеличить число рейсов из Москвы в Самару с началом действия летнего расписания, сообщает Travel.ru. Вместо шести ежедневных перелетов перевозчик намерен совершать семь — с 27 марта добавится еще один ночной рейс.

Из Шерементьево самолеты будут отправляться в 1:50, 6:35, 8:00, 9:45, 14:10, 17:25 и 22:35 и прибывать в Самару в 4:30, 9:15, 10:45, 12:25, 16:50, 20:05 и 1:15. Обратно самолеты будут вылетать в 3:55, 6:55, 10:20, 12:10, 13:20, 17:50 и 21:05, и прилетать в 4:35, 7:35, 11:00, 12:50, 14:05, 18:30 и 21:45.

В летнем расписании на линии заявлены преимущественно самолеты Airbus A320. Исключение составляют вылеты в 6:35 из Москвы и в 10:45 из Самары, которые будут осуществляться на Superjet 100. В текущем зимнем расписании, помимо этих двух самолетов, значительную часть рейсов обслуживают Boeing 737, некоторые вылеты — Airbus A321.

Теги: Аэрофлот Самара Москва транспорт авиаперевозки

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