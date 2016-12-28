Как бороться со стихийными елочными базарами?

В Самарской области уже вовсю начали продавать елки. Однако далеко не все торговцы хвойных деревьев имеют на это разрешение. Мы решили выяснить, на каких основаниях можно организовать елочный базар.

Нелегальные деревья

Первые елочные базары в городе начали работать уже 5 декабря. И практически сразу выяснилось, что далеко не все из них соответствуют требованиям закона. К примеру, одна из несанкционированных точек расположена в сквере рядом с Губернским рынком. Владелец этого базара в ответ на нашу просьбу так и не смог предоставить необходимых документов, позволяющих вести сезонную реализацию хвойных деревьев. Доводы предпринимателя о том, что этот земельный участок якобы принадлежит рынку, мы посчитали безосновательными. Да и занятая площадка на территории городского сквера в списке отведенных под торговлю елками (согласно Постановлению № 837 от 06.08.2015 г.) не значится.

В действительности рынок новогодних хвойных деревьев сложно назвать прозрачным. Лишним тому подтверждением стал конфликт, который произошел 13 декабря в Тольятти между "елочниками" и районной администрацией. Чиновник в вежливой форме попросил предпринимателей предъявить разрешение на торговлю и документы на товар. Но продавцы, среди которых оказались уроженец южной республики и неоднократно судимый местный житель, вступили с сотрудником мэрии в потасовку. Успокоить нарушителей смогли только стражи порядка. На торговцев были составлены административные протоколы, а их товар вывезли с улицы Ленина и раздали по школам, детским садам и в районные ТОСы.

Выйдут в рейд

В действительности же, чтобы получить право на торговлю елками, туями и соснами, предприниматели должны подписать договор с МП "Ярмарки Самары". Этот документ не только позволяет законно продавать деревца, но и обязывает продавцов следить за чистотой в местах продаж. При этом по определению все официальные елочные базары должны оформляться в едином стиле: декоративное ограждение и упаковочный аппарат коммерсантам предоставляет МП "Ярмарки Самары" — под залог.

"В этом году елочные базары будут работать до 16:00 31 декабря, после окончания торговли предприниматели обязаны демонтировать точку, очистить место и вывезти остатки нераспроданных деревьев", — прокомментировал Волга Ньюс директор МП "Ярмарки Самары" Владимир Николаенко.

В мэрии нам также сообщили, что в целях борьбы со стихийными елочными базарами администрация Самары намерена проводить выездные рейды и ликвидировать незаконные ярмарки. Впрочем, пока о результатах этой деятельности ничего не сообщается.