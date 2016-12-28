Кто и как наживается на самарских бизнесменах?

22 декабря в здании Торгово-промышленной палаты Самарской области состоялся "круглый стол", на котором представители самарской администрации, курирующие потребительский рынок, обсудили проблемы государственного надзора и мониторинга со стороны общественных организаций.

Кошелек или штраф!

С конца 2015 года в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области поступают обращения от Ассоциации предпринимателей Отрадного, Новокуйбышевска и Тольятти с жалобами на действия организаций по защите прав потребителей. В немилость бизнесменов попали "Русконтроль", "Союз потребителей", тольяттинский "Щит" и другие общественники. Со слов представителя аппарата Уполномоченного, механизм их работы схож: к предпринимателю на торговую точку приходят несколько человек с камерой, представляются общественной организацией по защите прав потребителей, после чего совершают некую проверку, в ходе которой обнаруживаются недостатки в работе предприятия.

Руководителю магазина или кафе предлагают три варианта решения проблемы. Первый предполагает обращение общественной организации в суд с иском о защите прав неопределенного круга потребителей. Второй — передачу информации о нарушениях в орган Роспотребнадзора, который проведет проверку по обращению и выпишет штраф. И наконец, согласно третьему варианту, предпринимателю нужно прийти в общественную организацию на консультацию для разъяснения норм действующего законодательства. Стоимостью такой услуги — около четырех тысяч рублей. И в этом случае информация о нарушениях не будет никуда отправлена.

Как соблюсти закон, осуществляя общественный контроль Общественным организациям, работающим в сфере защиты прав потребителей, и представителям бизнеса, осуществляющим торговлю товарами народного потребления и предоставляющим услуги, доходчиво разъяснили их права и обязанности.

А что, если отказать?

Признаки вымогательства налицо, считают эксперты. К слову, по вышеуказанным фактам Уполномоченным уже направлено письмо в ГУ МВД по Самарской области с просьбой провести проверку. "Предприниматели возмущены не тем, что проверяющие выявили какие-либо нарушения, и за это последует штраф от Роспотребнадзора, — подчеркивает Главный консультант аппарата Уполномоченного по защите прав Предпринимателей по Самарской области Татьяна Анненкова, — а тем, что они вынуждены платить деньги за некую "консультацию", по сути, по "серой" схеме".

Иногда бизнесмены отказываются от подобных "сделок". В таком случае общественники обращаются в суд, который чаще всего обязывает предпринимателя разместить информацию о незаконности его действий на сайте истца. Услуга эта тоже не из дешевых — в одном из раскрытых на круглом столе случаев за размещение информации на сайте общественники потребовали 24 тыс. рублей.

"Статья 24 Закона прямо указывает, что при удовлетворении подобных исков суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда, — отмечает Татьяна Анненкова. — То есть любое средство массовой информации, а не указанное судом и тем более не принадлежащее истцу".

Давайте жить дружно!

"Главная задача общественных организаций — информировать наших предпринимателей, — считает начальник отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Самарской области Людмила Власова. — Однако вызывает опасения, что деятельность таких организаций может подменять собой проверочные мероприятия нашего ведомства".

И все же деятельность общественников является законным основанием для проведения внеплановых проверок предпринимателей со стороны Роспотребнадзора. Так как же быть?

Ответы на этот и другие вопросы предпринимателей даны в памятке о правах о обязанностях предприятий малого и среднего бизнеса при осуществлении общественного контроля. В этом году ее разработали члены общественного совета при областном Роспотребнадзоре. В свою очередь для общественных организаций составлены рекомендации по проведению проверок на соблюдение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей. С обоими этими документами можно ознакомиться на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области ombudsmanbiz63.ru.

Владимир Ростовцев, председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре, советник президента самарской ТПП:

— В сложившейся ситуации Торгово–промышленная палата Самарской области, главная задача которой защищать интересы предпринимателей региона, ставит перед собой цель - совместно с общественным советом при Управлении Роспотребнадзора информировать заинтересованные стороны об их правах и обязанностях. Для этого в следующем году мы планируем провести ряд встреч с предпринимателями районов Самарской области. График пока составляется, но некоторые из них уже намечены: 26 января мы посетим Отрадный и Кинель-Черкасский район, 7 февраля - Волжский район, 15 февраля - Кинель и Кинельский район. Главной задачей этих встреч будет информирование бизнесменов, сотрудников администрации, а также представителей общественных организаций о правовой базе их взаимоотношений. В том же направлении продолжаем работать и в Самаре, где сегодня сконцентрирована основная масса предпринимательского сообщества и этому посвящалось данное мероприятие.

