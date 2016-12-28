Где выгоднее купить продукты для новогоднего стола?

За неделю до праздника корреспондент Волга Ньюс сравнил цены на самарских прилавках.

"Плавающая" цена

Жители области по-разному подходят к выбору продуктов к новогоднему столу. Одни наспех 31 декабря покупают все необходимое в ближайшем магазине, другие устраивают запланированный семейный поход в гипермаркет, третьи спешат на рынок, потому что "там дешевле". Некоторые же в силу своей лени или занятости предпочитают заказывать деликатесы с доставкой. Так где на самом деле дешевле?

Для своего исследования мы выбрали несколько самарских супермаркетов шаговой доступности, два гипермаркета, а также рынок в 15-м микрорайоне Самары. Не забыли и про интернет-магазины. При этом все товары мы выбирали в среднем ценовом сегменте, стараясь обращать внимание на упаковки одинакового объема, марки и наименования.

Скажем сразу, что найти идентичные товары мы смогли не во всех магазинах. К примеру, огурцов "6 соток" 720 мл мы не встретили в "Магните", "Карамели" и "Пчелке". Чтобы выйти из ситуации, мы заменили их на консервы с аналогичным объемом и ценники. Но так или иначе, даже в магазинах одной сети цены на товар разнились. Возможно это связано с тем, что посещали мы их в разные дни. Например, в одной "Пятерочке" мандарины стоили около 60 рублей за килограмм (по акции), в другой — почти 80, причем на внешний вид и по наименованию фрукты ничем друг от друга не отличались. Так что если в таблице в графе "цена" вы видите "от" и "до", не обессудьте.

Сложнее всего пришлось с рыбой. Дело в том, что торговые марки упаковок семги, представленные в разных магазинах, между собой почти не совпадали. Поэтому в некоторых случаях мы брали среднюю (или единственную) стоимость, в других — самую низкую и самую большую. А вот сельдь в магазинах в основном была замечена в пресервах на 1,3 кг или в вакуумной упаковке. Во втором случае мы брали цену за килограмм.



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Почем кило экзотики?

На рынке, в отличие от магазинов, в основном все продукты продаются на развес: соленые огурцы, красная икра, рыба и др. Кстати, здесь в отделе с красной икрой и рыбой мы обнаружили и настоящего маринованного краба. Видимо, для тех, кто задумал сделать крабовый салат не из имитированных "палочек" сурими. Пол-литровая баночка с первыми фалангами — наиболее вкусной частью — обойдется любителям деликатесов в 2,8 тыс. рублей.

Здесь же продается и икра в 140-граммовой жестяной баночке. "Находка!" — гордо заявила продавщица. К слову, на прилавках магазинов нам тоже встретилась икра производства РПК "Находкинский", но на рынке она оказалась значительно дешевле.

Красная икра на развес на рынке стоит от 4,3 до 4,5 тыс. рублей за килограмм в зависимости от ее вида. Для сравнения, если заказывать икру в службе доставки "Добрая Индюшка", то сэкономить получится прилично — икра горбуши здесь стоит 3,2 тыс. рублей за килограмм, икра кеты — 3,5 тыс. рублей.

Вообще, любители деликатесов в этом году могут неплохо сэкономить с помощью доставки — заказать первые фаланги краба можно на сайте krab-63.ru за 2,9 тыс. рублей за килограмм, правда, не маринованные, а мороженые. Там же можно найти крупную аргентинскую креветку — от 650 рублей за кг, морской гребешок — 950 рублей за кг. Икра горбуши при заказе на этом сайте обойдется в 3 тыс. рублей за кг.





"Лента" в ТЦ "Гудок" не успевает открыться в заявленное время 28 декабря 2016 года на 10:00 было запланировано открытие второго в Самаре гипермаркета "Лента" в еще не открытом ТЦ "Гудок". Корреспондент Волга Ньюс, встав с утра пораньше, смог одним из первых пробраться на территорию торгового центра и выяснил, что гипермаркет находится в самом дальнем от центрального входа углу. Покупателям "Ленты" будет удобнее заходить в нее со стороны ул. Мечникова.

Где дешевле?

Ну, а в целом, касательно цен, рынок в 15-м микрорайоне нас неприятно удивил. Здесь мы встретили самые дорогие мандарины — от 100 до 150 рублей за кг (в два раза дороже, чем в магазине) и конфеты "Родные просторы" за 230 рублей (в среднем на 100 рублей дороже). Икра на развес на рынке тоже стоит на тысячу дороже за килограмм, нежели при ее доставке. Соленые огурцы и те оказались "в цене" — по 18 рублей за 100 граммов. Правда, справедливости ради стоит отметить что бочковые огурцы на развес в магазинах мы не встретили, а значит, и сравнивать было не с чем.

А вот семгу на рынке оказалось покупать довольно выгодно — 308 рублей за 280 граммов. Дешевле мы нашли только в "Пятерочке" (по акции), "Магнит" оказался на третьем месте — 249 рублей за 200 граммов. Докторская колбаса тоже оказалась дешевле всего именно на рынке — 172,5 рублей за полкило (ТМ "Фабрики качества"). В магазинах в основном она стоит 199 рублей и лишь в "Карусели" и "Пчелке" — дороже 200.

Самая дорогая красная икра в жестяной банке была замечена в "Ашане" — 452 рубля за 140 граммов, самая дешевая в "Карусели" — 189 рублей за 95 граммов.

Не самой выгодной покупкой будут мандарины в "Ашане". 101 рублей за кг в сравнении с 59,9 рубля за кг от "Пятерочки" кажутся неприличным предновогодним сюрпризом.

Наиболее дешевую сельдь мы заметили в "Пятерочке" — за 159 рублей за 1300 граммов, а самую дорогую — в "Ашане" (за 253,7 рубля) и "Карамели" (за 239 рублей).

Как видно из таблицы, наиболее низкими ценами на продукты может похвастаться "Магнит". А к самым дорогим можно отнести "Пчелку", "Карамель" и, как ни странно, рынок. Хотя на последнем можно иной раз купить то, чего не найти ни в одном супермаркете.