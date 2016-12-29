Какая погода ждет самарцев в новогодние праздники?

По данным Приволжского гидрометеоцентра, в ближайшие дни на территорию Самарской области продолжит поступать теплый и влажный воздух Атлантики. "В течение предстоящей рабочей недели ожидается комфортная погода с небольшим снегом, туманами, слабым гололедом. Температурный фон останется повышенным для этого времени года", - сообщают синоптики.

По данным Гидрометцентра, 31 декабря в Самаре будет облачно с прояснениями, местами выпадет небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с., температура воздуха -3 ... -8 °C.

1 января 2017 года по прогнозам сервисов Gismeteo и Яндекс.Погода в областном центре потеплеет до -3 градусов, а в понедельник, 2 января столбик градусника поднимется выше отметки 0 °C. Все эти дни велика вероятность выпадения снежных осадков, так что первые дни Нового года станут идеальными для прогулок и лепки снеговиков.

Прояснения ожидаются лишь к среде, 4 января. Тогда же температура начнет снижаться, и на Рождество уже ожидается до 20 градусов мороза.