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Какая погода ждет самарцев в новогодние праздники?

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: http://russinfo.net

По данным Приволжского гидрометеоцентра, в ближайшие дни на территорию Самарской области продолжит поступать теплый и влажный воздух Атлантики. "В течение предстоящей рабочей недели ожидается комфортная погода с небольшим  снегом, туманами, слабым гололедом. Температурный фон останется повышенным для этого времени года", - сообщают синоптики.

По данным Гидрометцентра, 31 декабря в Самаре будет облачно с прояснениями, местами выпадет небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с., температура воздуха -3 ... -8 °C.

1 января 2017 года по прогнозам сервисов Gismeteo и Яндекс.Погода в областном центре потеплеет до -3 градусов, а в понедельник, 2 января столбик градусника поднимется выше отметки 0 °C. Все эти дни велика вероятность выпадения снежных осадков, так что первые дни Нового года станут идеальными для прогулок и лепки снеговиков.

Прояснения ожидаются лишь к среде, 4 января. Тогда же температура начнет снижаться, и на Рождество уже ожидается до 20 градусов мороза.

Теги: гидрометцентр Самара погода Новый год прогноз синоптики

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