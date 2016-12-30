"Дом.ru" подготовил сеть к новому году

В преддверии новогодних праздников телеком-оператор "Дом.ru" провел целый комплекс мероприятий, чтобы обеспечить бесперебойную работу сети в условиях повышенных нагрузок.
Специалисты компании организовали профилактические работы, чтобы увеличить отказоустойчивость услуг и обеспечить качество ТВ-сигнала всех 195 цифровых телеканалов, скорость интернета и доступность голосовых услуг. Это позволит клиентам "Дом.ru" даже в периоды максимальной загруженности сети смотреть программы и фильмы по ТВ и в интернете, общаться в социальных сетях или по домашнему телефону, поздравить друзей и близких с праздником.
В компании заявляют, что ее специалисты готовы оперативно реагировать на любые внештатные ситуации. Аварийно-восстановительные бригады будут дежурить круглосуточно. Поддерживаются коммуникации с аварийными службами, УК и ТСЖ.
"Мы регулярно проводим технические мероприятия на сети, чтобы клиенты "Дом.ru" получали услуги высокого качества каждый день. Накануне нового года и каникул, когда нагрузка на нашу сеть заметно увеличивается, компания предпринимает дополнительные меры. Мы сделаем все, чтобы все поздравления в интернете или по телефону дошли до адресатов, а цифровое ТВ радовало отличным качеством", — отмечает директор филиала "Дом.ru" в Самаре Алексей Огарков.
Последние комментарии
Storm сейчас увы, можно найти только на вторичном рынке, зато вместо него по слухам будет Spark X - тоже флагман, но на более современном ПО.
Подскажите, случаем не знаете как сбросить приставку к заводским настройкам. При подключении не видит подключения к интернету и не могу зайти в меню. Физическая кнопка отсутствует и это я считаю большим минусом. Заранее благодарен за ответ.