"Дом.ru" подготовил сеть к новому году

В преддверии новогодних праздников телеком-оператор "Дом.ru" провел целый комплекс мероприятий, чтобы обеспечить бесперебойную работу сети в условиях повышенных нагрузок.

Специалисты компании организовали профилактические работы, чтобы увеличить отказоустойчивость услуг и обеспечить качество ТВ-сигнала всех 195 цифровых телеканалов, скорость интернета и доступность голосовых услуг. Это позволит клиентам "Дом.ru" даже в периоды максимальной загруженности сети смотреть программы и фильмы по ТВ и в интернете, общаться в социальных сетях или по домашнему телефону, поздравить друзей и близких с праздником.

В компании заявляют, что ее специалисты готовы оперативно реагировать на любые внештатные ситуации. Аварийно-восстановительные бригады будут дежурить круглосуточно. Поддерживаются коммуникации с аварийными службами, УК и ТСЖ.

"Мы регулярно проводим технические мероприятия на сети, чтобы клиенты "Дом.ru" получали услуги высокого качества каждый день. Накануне нового года и каникул, когда нагрузка на нашу сеть заметно увеличивается, компания предпринимает дополнительные меры. Мы сделаем все, чтобы все поздравления в интернете или по телефону дошли до адресатов, а цифровое ТВ радовало отличным качеством", — отмечает директор филиала "Дом.ru" в Самаре Алексей Огарков.