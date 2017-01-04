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В январе изменится расписание рейсов в Ширяево

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 января изменится расписание движения скоростных судов на воздушной подушке по маршруту Самара - Ширяево, сообщает ООО "Самарское речное пассажирское предприятие".

Судно будет отправляться из Самары в 10:15 и в 14:15. В 11:40 и в 15:40 "воздушная подушка" будет отчаливать от пристани Ширяево.

Время в пути занимает 55 минут, стоянки в Ширяево - 20 минут.

Подробную информацию можно получить по телефонам 89170114221 и (846) 2229337.

Теги: Самарское речное пассажирское предприятие переправа река Волга Самара

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