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АвтоВАЗ с Нового года поднял цены на автомобили

ТОЛЬЯТТИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Базовые версии Lada подорожали на 2–3%, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на информацию на сайте компании.

Теперь начальная цена самой продаваемой модели марки - Granta в кузове седан - увеличилась на 1,6% до 389 900 рублей. Ценник на другой седан - Lada Vesta начинается от 545 900 рублей. Рост составил 3,2%.

Как отмечает источник, в прошлом году автомобили Lada дорожали дважды: в феврале и в мае, менее чем на 5%.

Вместе с тем ''АвтоВАЗ'' объявил о продолжении в 2017 году участия в государственной программе по обновлению автопарка (утилизация и трейд-ин). Таким образом у покупателей как и прежде есть возможность получить дополнительную выгоду при покупке любой модели Lada в любом официальном дилерском центре марки. Для этого необходимо сдать свой старый автомобиль по программе утилизации или использовать схему trade-in для более новых автомобилей.

Теги: АвтоВАЗ Lada продажа автомобилей цены Тольятти автосалон утилизация автопром

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Последние комментарии

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прекрасно! по такой цене сейчас еще разве что автотаз купить можно. дэу на порядок выше тазиков!

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кидняк полный дают мало денег

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