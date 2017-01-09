16 января в Самаре пройдет дополнительное распределение мест в детсады

Как сообщают в администрации Самары, для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендуется до 15 января 2017 (включительно) проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе "Автоматизированная система управления региональной системой образования". В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений.

В мэрии обращают внимание, что информация об имеющихся в детских садах свободных местах по состоянию на 30.12.2016 размещена на сайте Департамента образования Администрации городского округа Самара.

Вы имеете право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти дошкольных учреждений в порядке убывания предпочтения). Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родители могут обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

О предоставлении места для ребенка в детский сад родителям сообщат его сотрудники в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru и заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.

Родителям также стоит обратить внимание на необходимость своевременного обращения для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в детском саду местом в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте. при этом необходимо обращаться непосредственно в учреждение, в котором ребенку предоставлено место.



Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в детском саду необходимо обращаться в МФЦ. В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.