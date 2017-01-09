У самарских предпринимателей изымают спиртовые настойки

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 23.12.2016 г. № 195 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией" в новогодние праздники организовало несколько внеплановых проверок организаций и индивидуальных предпринимателей. В результате было выявлено несколько фактов продажи настоек и лосьонов, попавших в перечень запрещенных веществ.

Так, 30 января 2016 года в Самаре в ходе рейдовой проверки с продажи было снято 1000 флаконов "Хлебного лосьона" (объем 100 мл.) — их изъяли у ООО "ШАКС". На следующий день у ИП Коренькова Е.А. в Чапаевске в торгового-остановочном павильоне было изъято 35 флаконов аналогичной емкости "Тоника медового", производства ТОО "Фармацея Plus" Республики Казахстан.

В первый день Нового года сразу несколько административных протоколов в отношении индивидуальных предпринимателей, которые торговали в киосках по продаже пищевых продуктов этиловым спиртом производства ООО "Гиппократ", было составлено в Чапаевске. 5 января там же, в Чапаевске на аналогичной деятельности попался ИП Исмаилов Ф.Ф. оглы. В его киоске на Суворова, 160а было изъято 30 "фанфуриков" с этиловым спиртом.

На торговле "тониками", явно не предназначенными для приема внутрь, в праздники также погорели самарское ООО "Лилия" (ул. Черемшанская, 160) и шенталинские ИП Волкова Г.А. (с. Багана, ул. Школьная, 20), Блинова Г.П. (с. Артюшкино, ул. Советская, 35) и Степаненко В.Г. (п. Романовка, ул. Центральная, 5а).

Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, мероприятия по приостановлению реализации спиртосодержащей непищевой продукции на территории Самарской области будут продолжены.