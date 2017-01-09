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Инфляция в Самарской области в 2016 году составила 5,2%

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщает Самарастат, сводный индекс потребительских цен по Самарской области в декабре 2016 года составил 100,6%, в том числе:

- на продовольственные товары – 101,2%;
- на непродовольственные товары – 99,9%;
- на платные услуги – 100,6%.

С начала года индекс инфляции составил 105,2%.

Теги: инфляция цены продукты услуги Самарская область

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