GM-АвтоВАЗ произвел в 2016 году более 32 тысяч автомобилей

По итогам 2016 года на совместном предприятии произведено 32 104 автомобиля Chevrolet NIVA, сообщает сайт компании.
Дилерам отгружено 31 597 автомобилей, в том числе 1 555 — в страны СНГ.
Всего с начала производства реализовано 638 175 автомобилей Chevrolet NIVA, в том числе 46 255 — в страны СНГ.
На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet NIVA осуществляют 147 дилеров в Российской Федерации, 8 дилеров и 3 дистрибьютора в странах СНГ.
Последние комментарии
прекрасно! по такой цене сейчас еще разве что автотаз купить можно. дэу на порядок выше тазиков!
кидняк полный дают мало денег