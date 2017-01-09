GM-АвтоВАЗ произвел в 2016 году более 32 тысяч автомобилей

По итогам 2016 года на совместном предприятии произведено 32 104 автомобиля Chevrolet NIVA, сообщает сайт компании.

Дилерам отгружено 31 597 автомобилей, в том числе 1 555 — в страны СНГ.

Всего с начала производства реализовано 638 175 автомобилей Chevrolet NIVA, в том числе 46 255 — в страны СНГ.

На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet NIVA осуществляют 147 дилеров в Российской Федерации, 8 дилеров и 3 дистрибьютора в странах СНГ.