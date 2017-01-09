16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Продажи Lada Vesta за год выросли в 27 раз Chevrolet NIVA Special Edition поступил в самарские автосалоны АвтоВАЗ разыграет две Lada XRAY среди участников тест-драйвов Автомарафон "Сокровенная Россия" посетит Самару ŠKODA продолжила рост на мировых рынках

Автосалоны Автомобили

GM-АвтоВАЗ произвел в 2016 году более 32 тысяч автомобилей

ТОЛЬЯТТИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 49
Версия для печати

По итогам 2016 года на совместном предприятии произведено 32 104 автомобиля Chevrolet NIVA, сообщает сайт компании.

Дилерам отгружено 31 597 автомобилей, в том числе 1 555 — в страны СНГ.

Всего с начала производства реализовано 638 175 автомобилей Chevrolet NIVA, в том числе 46 255 — в страны СНГ.

На сегодняшний день продажи автомобилей Chevrolet NIVA осуществляют 147 дилеров в Российской Федерации, 8 дилеров и 3 дистрибьютора в странах СНГ.

Теги: GM-АвтоВАЗ Тольятти автомобили продажа автомобилей автопром

Где вы планируете встречать Новый год?

дома
В ресторане
В гостях
В турпоездке
На работе
Всего проголосовало 353
архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Таня Смиронва 20 февраля 2015 13:58 Новые Daewoo Gentra подешевели на 241 тысячу рублей

прекрасно! по такой цене сейчас еще разве что автотаз купить можно. дэу на порядок выше тазиков!

Аполенарий Полуведерников 25 января 2015 22:17 Trade-in в Самаре: услуга для избранных

кидняк полный дают мало денег

Фото на сайте

В Тольятти прошел Porsche Tennis Cup Volga 2015

В Тольятти прошел Porsche Tennis Cup Volga 2015

Европейский сервис для владельцев автомобилей BMW теперь доступен и в Самаре

Европейский сервис для владельцев автомобилей BMW теперь доступен и в Самаре

В "Самара-Моторс" прошла презентация нового Mercedes-Benz GLE- купе

В "Самара-Моторс" прошла презентация нового Mercedes-Benz GLE- купе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5