Самарская область - лидер по динамике объемов потребительского кредитования

Средний срок ипотечного кредита в регионе приблизился к 15 годам, а средний размер потребительского — превысил 200 тыс. рублей.

По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), средний срок ипотечного кредита в России на 1 декабря 2016 года составил 14,74 года, увеличившись на 2,5% (или на 4,4 месяца) по сравнению с аналогичным показателем начала года.

Стоит отметить, что самый "длинный" средний срок ипотечного кредита и самая высокая динамика его роста в 2016 году были отмечены в сегменте заемщиков в возрасте моложе 25 лет — 16,07 года и 4,8% (или 8,8 месяцев). В свою очередь, худшая динамика среднего срока ипотечного кредита была продемонстрирована в сегменте заемщиков в возрасте старше 60 лет (-1,8% или на 1,9 месяца меньше, чем по состоянию на 01.01.2016). В этом же возрасте зафиксирован и самый "короткий" срок ипотечного кредита — 8,37 года (8,52 года на 01.01.2016).

Самые большие значения среднего срока ипотеки в регионах РФ зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (18,15 года), Астраханской области (16,98 года), Рязанской области (16,80 года) и Краснодарском крае (16,75 года), а самые "маленькие" — в Чеченской республике (13,61 года), Волгоградской и Белгородских областях (13,64 года и 13,68 года соответственно). Самарская же область находится в середине этого рейтинга, на 36 месте, с показателем 14,82 года (на 01.01.2016) против 14,59 года (на 01.12.2016), прибавив всего 1,5%.

"Рост среднего срока ипотечного кредита в 2016 году свидетельствует о том, что и заемщики, и кредиторы с оптимизмом смотрят как на будущее частных экономик граждан, так и на экономические перспективы государства, — говорит генеральный директор НБКИ А. Викулин. — Характерно, что наиболее динамично увеличивается значение данного показателя в сегменте самых молодых заемщиков — тех граждан, которые в ближайшие десятилетия будут составлять основу экономически активного населения страны".

Добавим также, что, по данным НБКИ, средний размер розничного кредита в стране в 2016 году (без учета декабря) составил 164 тыс. рублей, увеличившись на 7% (или на 11,4 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И здесь Самарская область продемонстрировала самую высокую динамику среди всех регионов РФ (+49,7%).