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Образование и работа

23 января стартует вторая волна записи первоклашек в самарские школы

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе 2017 года начнется прием и регистрация заявлений в первые классы школ, которые не проводили набор в декабре прошлого года.

Регистрация в муниципальные образовательные учреждения Самары и Тольятти будет проводиться через открытую часть модуля "Е-услуги. Образование" с авторизацией через ЕСИА. В остальных населенных пунктах и муниципальных районах регистрация будет проводиться через региональный портал государственных услуг Самарской области. Начало регистрации — 9:00.

График начала приема и регистрации заявлений

23 января — г. о. Отрадный, м. р.Кинель-Черкасский, Богатовский, Волжский, г. о. Новокуйбышевск.
24 января — г. о. Кинель, м. р.Кинельский, г. о. Жигулевск, м. р. Ставропольский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Нефтегорский, Алексеевский, Борский.
25 января — г. о. Тольятти
26 января — г. о. Похвистнево, м. р. Похвистневский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Красноярский, Кошкинский, Елховский, Сергиевский, Челно-Вершинский, Шенталинский.
27 января — Чапаевск, м. р.Безенчукский, Красноармейский, Пестравский, Приволжский, Хворостянский, г. о. Сызрань, г. о. Октябрьск, м. р.Сызранский, Шигонский.
30 января — г. о. Самара

Для получения доступа к электронным формам заявлений в первые классы государственных и муниципальных школ Самарской области гражданам обязательно необходимо заблаговременно до даты начала приема заявлений пройти процедуру личной регистрации на Едином портале государственных услуг, РПГУ или по данной ссылке, с использованием своего номера СНИЛС и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА.

Подробнее с процедурой регистрации можно ознакомиться здесь. Кроме того, для удобства граждан с 09 по 19 января 2017 года открыта специальная тестовая форма для тренировки подачи заявлений в первый класс в государственные общеобразовательные организации нескольких муниципалитетов Самарской области на РПГУ.

Теги: Самарская область школы регистрация образование родители запись

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