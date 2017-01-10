23 января стартует вторая волна записи первоклашек в самарские школы

В январе 2017 года начнется прием и регистрация заявлений в первые классы школ, которые не проводили набор в декабре прошлого года.

Регистрация в муниципальные образовательные учреждения Самары и Тольятти будет проводиться через открытую часть модуля "Е-услуги. Образование" с авторизацией через ЕСИА. В остальных населенных пунктах и муниципальных районах регистрация будет проводиться через региональный портал государственных услуг Самарской области. Начало регистрации — 9:00.



График начала приема и регистрации заявлений

Для получения доступа к электронным формам заявлений в первые классы государственных и муниципальных школ Самарской области гражданам обязательно необходимо заблаговременно до даты начала приема заявлений пройти процедуру личной регистрации на Едином портале государственных услуг, РПГУ или по данной ссылке, с использованием своего номера СНИЛС и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА.

Подробнее с процедурой регистрации можно ознакомиться здесь. Кроме того, для удобства граждан с 09 по 19 января 2017 года открыта специальная тестовая форма для тренировки подачи заявлений в первый класс в государственные общеобразовательные организации нескольких муниципалитетов Самарской области на РПГУ.