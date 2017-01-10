В "Амбаре" открылась выставка мотоциклов

В ТРК "Амбар" возле зоны "Спортмастера" и кафе Jeans проходит выставка мотоциклов. В экспозиции — 14 моделей "Ява". Мотоциклы огорожены красной лентой, трогать их запрещается, но можно с ними сфотографироваться. Выставка продлится как минимум до конца февраля.
Ява (JAWA) — марка дорожных мотоциклов, производимых в Тинец-над-Сазавоу (Чехословакия) одноименным концерном. В советские времена мотоциклы JAWA считались лучшими из доступных в продаже на территории СССР.
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Да и не нужен этот Воля никому в Самаре!
Хамство по отношению к Самаре, сначала концерт перенесли на полгода, а сегодня когда люди пришли нарядные на концерт, им пришлось вместо него стоять в огромной очереди в кассу чтобы сдать билеты на 35 градусной жаре!