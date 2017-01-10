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Досуг Отдых

В "Амбаре" открылась выставка мотоциклов

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: pp.vk.me

В ТРК "Амбар" возле зоны "Спортмастера" и кафе Jeans проходит выставка мотоциклов. В экспозиции — 14 моделей "Ява". Мотоциклы огорожены красной лентой, трогать их запрещается, но можно с ними сфотографироваться. Выставка продлится как минимум до конца февраля.

Ява (JAWA) — марка дорожных мотоциклов, производимых в Тинец-над-Сазавоу (Чехословакия) одноименным концерном. В советские времена мотоциклы JAWA считались лучшими из доступных в продаже на территории СССР.

Теги: мотоцикл выставка ТЦ Амбар Самара досуг

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