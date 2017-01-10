В "Амбаре" открылась выставка мотоциклов

В ТРК "Амбар" возле зоны "Спортмастера" и кафе Jeans проходит выставка мотоциклов. В экспозиции — 14 моделей "Ява". Мотоциклы огорожены красной лентой, трогать их запрещается, но можно с ними сфотографироваться. Выставка продлится как минимум до конца февраля.

Ява (JAWA) — марка дорожных мотоциклов, производимых в Тинец-над-Сазавоу (Чехословакия) одноименным концерном. В советские времена мотоциклы JAWA считались лучшими из доступных в продаже на территории СССР.