В новогодние праздники в СОКБ им. Середавина поступило 17 человек с отравлением алкоголем

По информации пресс-службы областной клинической больницы, с 31 декабря по 8 января всего в отделение оказания помощи больным с острыми отравлениями обратилось 44 человека. Из них 17 - с симптомами отравления спиртами.
При этом в 2017 году году в учреждении отмечается снижение случаев отравлений по сравнению с прошлыми периодами, когда с характерными симптомами обращались даже подростки. Сейчас подобных случаев не зафиксировано.
Кроме того во время новогодних каникул 2017 года, в отличие от предыдущих, не было ни одного случая летального исхода вследствие отравления.
Последние комментарии
Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.
ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?