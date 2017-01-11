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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

В новогодние праздники в СОКБ им. Середавина поступило 17 человек с отравлением алкоголем

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации пресс-службы областной клинической больницы, с 31 декабря по 8 января всего в отделение оказания помощи больным с острыми отравлениями обратилось 44 человека. Из них 17 - с симптомами отравления спиртами. 

При этом в 2017 году году в учреждении отмечается снижение случаев отравлений по сравнению с прошлыми периодами, когда с характерными симптомами обращались даже подростки. Сейчас подобных случаев не зафиксировано.

Кроме того во время новогодних каникул 2017 года, в отличие от предыдущих, не было ни одного случая летального исхода вследствие отравления.

 

 

Теги: Больница им. Середавина Самара отравление алкоголь Новый год

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