За две недели огурцы и помидоры подорожали более чем на 20%

За две последние недели с 26 декабря по 9 января в Самаре подскочили цены на помидоры (+23%) и огурцы (+20%). Об этом сообщает Самарастат. Морковь подорожала на 5%, незначительно возрос в цене репчатый лук — на 2,5%.

В то же время в новом году на 2% подешевела баранина, свинина сбавила в цене 1,5%.