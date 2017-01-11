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За две недели огурцы и помидоры подорожали более чем на 20%

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За две последние недели с 26 декабря по 9 января в Самаре подскочили цены на помидоры (+23%) и  огурцы (+20%). Об этом сообщает Самарастат. Морковь подорожала на 5%, незначительно возрос в цене репчатый лук — на 2,5%.

В то же время в новом году на 2% подешевела баранина, свинина сбавила в цене 1,5%.

Теги: Самара Самарстат цены продукты

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Андрей Борсуков 28 ноября 2016 15:57 Первую Всероссийскую ярмарку в Самаре посетили 26 тысяч человек

Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее

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