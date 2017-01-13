Операция "Фанфурик", или Почему в Самаре продолжают торговать "боярышником"

Корреспонденты Волга Ньюс проехались по городским аптекам и выяснили: несмотря на общефедеральный запрет, пузырьки с опасными для здоровья и жизни настойками остаются самым ходовым товаром.

И грянул гром

23 декабря 2016 года Главный государственный санитарный врач России Анна Попова своим распоряжением на 30 дней приостановила розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Поводом для этого стало массовое отравление концентратом для ванн. По данным на первую декаду января, жертвами этого суррогата, в составе которого был обнаружен метанол, стали 78 жителей Иркутской области.

Запрет относится ко всем без исключения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим на территории РФ, и касается непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% (за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей).





Алкогольная математика

Внимательно изучив постановление, мы отправились в рейд по самарским аптечным сетям. В аптеке в ТЦ "Журавель", что на углу улиц Красноармейской и Спортивной, совершенно спокойно за 15 рублей купили настойку боярышника объемом 25 мл производства ООО "Гиппократ" (г. Самара).

К слову, это один из излюбленных местными маргиналами продукт. Они давно подсчитали, что покупать эту отраву в полтора, а то и в два раза выгоднее, нежели самую дешевую водку.

Далее - "контрольная закупка" в аптеке "Близнецы" на ул. Пензенской, 57. Здесь за 24 рубля нам продали настойку перца стручкового с содержанием этилового спирта 90%. Следующая точка - угол Аэродромной и Революционной, аптека "Твоя экономия". И снова в свободной продаже - тот самый "боярышник". И ни один провизор-фармацевт не спросил, для каких целей мы приобретаем этот продукт и как будем его использовать.





Обманутые клиенты салонов красоты не могут вернуть свои деньги Самарский салон красоты "Лайм" никак не могут привлечь к ответственности за навязывание дорогостоящих, но как выяснялось позже, совершенно ненужных услуг. Приговоры, по которым фирму обязывают вернуть деньги пострадавшим, никто не спешит исполнять. Правоохранители ищут учредителей, а вместо "Лайма" в Самаре появляются новые салоны с прежней спецификой. В чем проблема, разбирался корреспондент Волга Ньюс.

Заморозили отношения

Интересно, что еще около года назад купить "фанфурики" со спиртовой настойкой боярышника или стручкового перца можно было в любом самарском табачном ларьке и даже, по некоторым данным, в киосках с периодикой. Было - и прошло.

"У нас в продаже такого давно нет", - отвечают на вопрос о "боярышнике" продавцы.

Не захотели нам продать свою продукцию и в представительстве одного из крупнейших производителей галеновых настоек - того самого самарского ООО "Гиппократ", куда корреспондент Волга Ньюс обратился под видом индивидуального предпринимателя.

"В связи с приостановкой мы заморозили все отношения с партнерами до 26 января", - вежливо ответила по указанному на сайте компании телефону девушка и положила трубку.



Опасная косметика

Как рассказали Волга Ньюс в региональном управлении Роспотребнадзора, реализация запрещенной продукции на территории Самарской области находится под пристальным контролем. Однако важно понимать, что под запрет подпали не спиртовые настойки, которые в народе прозвали "фанфуриками", а жидкости, предназначенные исключительно для косметических целей (наружного применения) - изготовленные на спиртовой основе тоники и лосьоны.

"Продажа "боярышника", а также других настоек, по определению являющихся лекарственными средствами, как и прежде, разрешена, - говорит врио руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова. - Эти препараты изначально предназначаются для приема внутрь, малыми дозами - по несколько капель в соответствии с назначением врача. И несмотря на нездоровую любовь к ним некоторых "несознательных" граждан, аптеки имеют законные основания продавать эту фармпродукцию. Кроме того, существует перечень других спиртосодержащих средств, которых не коснулся запрет и которые просто невозможно использовать в питьевых целях: это кремы, лаки, спреи, масла, муссы и т.д. Их продажа тоже не приостанавливалась".

Получается, что широко известный в узких кругах "лекарственный "боярышник" никто не запрещал, и продавшие эти пузырьки аптеки не нарушили закон. Поэтому мы устроили повторный рейд, на этот раз заглянув в аптеку на ул. Красноармейской, 104. И приобрели сразу два сомнительных средства для ухода за кожей - тоник "Нежность трав" (цена - 31 рубль) и раствор для рук (25 рублей) объемом по 100 мл. В составе каждого из них присутствовал спирт, и оба этих непищевых продукта 100-процентно подпадают под действие постановления Главного санитарного врача. И потому мы очень надеемся, что в самое ближайшее время сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверят эту аптеку на соблюдение действующего законодательства.



Счет пошел на сотни

Добавим, что Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области совместно с сотрудниками ГУВД по Самарской области в новогодние праздники провело ряд внеплановых проверок организаций и индивидуальных предпринимателей.

Так, 30 января 2016 года в Самаре в ходе рейдовой проверки ООО "ШАКС" с продажи было снято 1000 флаконов "Хлебного лосьона" объемом 100 мл. На следующий день у ИП Коренькова Е.А. в Чапаевске в торгово-остановочном павильоне было изъято 35 флаконов аналогичной емкости "Тоника медового" производства ТОО "Фармацея Plus" Республики Казахстан. В первый день Нового года в том же Чапаевске "накрыли" еще несколько киосков, где торговали этиловым спиртом производства ООО "Гиппократ". На торговле "тониками", явно не предназначенными для приема внутрь, в праздники также погорели самарское ООО "Лилия" (ул. Черемшанская, 160) и шенталинские ИП Волкова Г.А. (с. Багана, ул. Школьная, 20), Блинова Г.П. (с. Артюшкино, ул. Советская, 35) и Степаненко В.Г. (п. Романовка, ул. Центральная, 5а).

Всего же, по данным областного Главка, в ходе проверок из незаконного оборота изъято 254 литра (1190 единиц продукции): 1145 флаконов лосьонов и 45 пластиковых бутылок спиртосодержащей жидкости, составлено три протокола об административных правонарушениях. Часть продукции направлена для проведения экспертизы.





Анна Мельникова, заместитель начальника ОИОС, лейтенант внутренней службы:

- Розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции предусматривает ответственность по ст. 14.2 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2 тыс. рублей, на должностных лиц - от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, на юридических лиц - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.