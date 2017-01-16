Самарцы стали чаще летать на российские курорты

Международный аэропорт Курумоч подвел итоги работы в 2016 году.

С января по декабрь услугами аэропорта воспользовались 2 092 042 пассажира, что на 5% ниже совокупного пассажиропотока предыдущего года. Весь год положительную динамику показывал трафик на внутрироссийских направлениях, к концу года пассажиропоток составил 1754 463 пассажира (+13%), международными линиями воспользовались 337 579 человек (- 48%).

В 2016 году авиакомпании совершили 23,9 тысяч взлетно-посадочных операций. Полеты осуществлялись по 120 направлениям, из которых 51 - регулярное. В минувшем году на регулярной основе самарский аэропорт сотрудничал с 31 авиаперевозчиком.

По данным аэропортовой статистики, столичное направление по-прежнему остается самым востребованным, пассажиропоток на рейсах в Москву за 2016 год вырос на 15% и составил 1 195 859 пассажиров. Второе по популярности направление традиционно занимает Санкт-Петербург, однако в минувшем году летали туда реже (146 591 пассажир, или -14%). Третье место впервые занял российский курорт Сочи, трафик на этом маршруте фактически утроился и вырос с 26,7 тысяч пассажиров 2015 году до 82,3 тысяч по итогам 2016 года. В топ-5 направлений минувшего года вошел еще один российский курорт. Пропустив вперед Сургут (65,6 тысяч пассажиров), Симферополь замыкает пятерку лидеров пассажиропотока с показателем 55,1 тысячи пассажиров (+58%).

Стоит отметить, что в минувшем году пассажиропоток на российские курорты фактически удвоился. Сочи, Симферополь, Анапа, Геленджик и Минеральные Воды в качестве места отдыха выбрали 154,9 тысячи пассажиров. Количество отдохнувших за рубежом выше - 207,8 тысячи пассажиров, однако этот трафик обеспечили 20 направлений.

Сообщается, что авиакомпании, осуществляющие полеты из Самары, заметно расширили свои маршрутные сети. Так, авиакомпания "Руслайн" в 2016 году запустила прямые рейсы в Тюмень, Ростов-на-Дону, Геленджик, а также траснферные в Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск. "Уральские авиалинии" реализовали масштабную программу полетов по СНГ (Душанбе, Ереван, ОШ) и дальнему зарубежью (Тиват, Бургас, Дубай, Тель-Авив). "Саратовские авиалинии" начали обслуживать пассажиров на маршруте Самара - Минеральные воды. В 2016 году самарский аэропорт впервые реализовал технологию международного трансфера, дебютным маршрутом стал рейс Москва - Самара - Алматы авиакомпании "Победа".