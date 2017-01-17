Горнолыжка на Красной Глинке начала работать по понедельникам

Горнолыжный комплекс "Красная Глинка" обновил расписание работы трасс. Теперь любители зимних видов спорта могут покататься в горнолыжном комплексе и по понедельникам - с 15:00 до 22:00. В этот день функционируют трассы №№ 1 и 2.

Со вторника по пятницу включительно с 9:00 до 22:00 можно покататься на трассах №№ 1, 2, 5, 6, а также на "Детской" и "Тюбинг". Сноупарк работает с 12:00 до 16:00.

В субботу и воскресение с 9:00 до 19:00 работают трассы №№ 1, 2, 5, 6, "Детская" и "Тюбинг". С 9:00 до 17:00 работает учебная трасса. С 9:00 до 16:00 можно посетить Сноупарк, а также трассы №№ 3 и 4. С 10:00 до 16:00 работают только седьмая и восьмая трассы.