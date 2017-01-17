Стала известна новая дата самарского концерта Елены Ваенги

Самарский концерт певицы Елены Ваенги, который должен был пройти 20 декабря, перенесли на 16 мая. Об этом сообщает концертное агентство Biletsamara.ru. Выступление состоится в "МТЛ Арене", стоимость билетов составляет 800-3200 рублей. Ранее купленные билеты на декабрьский концерт Елены Ваенги действительны. Выступление начнется в 19:00.

Возврат денег в связи с переносом концерта осуществляется по предварительному заявлению. Его можно подать по телефону (846) 205-77-40 в будни с 10:00 до 17:00.

Ранее уже сообщалось о том, что концерты в Самаре 20 декабря и Тольятти 22 декабря переносятся на неопределенную дату в связи с болезнью певицы. На своей странице в социальной сети Елена Ваенга выложила фото справки из больницы с диагнозом "ларинготрахеит" и запретом голосовой нагрузки в течение 10 дней с 15 декабря.