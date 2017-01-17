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Досуг Отдых

Стала известна новая дата самарского концерта Елены Ваенги

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский концерт певицы Елены Ваенги, который должен был пройти 20 декабря, перенесли на 16 мая. Об этом сообщает концертное агентство Biletsamara.ru. Выступление состоится в "МТЛ Арене", стоимость билетов составляет 800-3200 рублей. Ранее купленные билеты на декабрьский концерт Елены Ваенги действительны. Выступление начнется в 19:00.

Возврат денег в связи с переносом концерта осуществляется по предварительному заявлению. Его можно подать по телефону (846) 205-77-40 в будни с 10:00 до 17:00.

Ранее уже сообщалось о том, что концерты в Самаре 20 декабря и Тольятти 22 декабря переносятся на неопределенную дату в связи с болезнью певицы. На своей странице в социальной сети Елена Ваенга выложила фото справки из больницы с диагнозом "ларинготрахеит" и запретом голосовой нагрузки в течение 10 дней с 15 декабря.

Теги: Ваенга Елена концерты отмена концерта Самара Тольятти досуг музыка гастроли

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