Изменились правила оформления и продажи машиномест

С 1 января владелец места в паркинге может его продать или сдать в аренду на законных основаниях. Выясним сегодня, по каким ценам предлагаются в Самаре эти объекты недвижимости и как правильно оформить их в собственность.

До нынешнего года машиноместа в паркингах невозможно было официально зарегистрировать. Всем, кто приобретал квадратные метры для своих авто, предлагалось оформить право общей долевой собственности на помещения, включающие в себя паркинг-места. Таким образом, объектом прав являлся не конкретный объект недвижимости, а доля в праве, что создавало неудобства для собственников. Им приходилось договариваться с другими владельцами долей, часто возникали конфликты.

Продать машиноместо также было непросто. Для этого нужно было сначала известить других владельцев общедолевой собственности, что затягивало процесс. К тому же отсутствовал четкий порядок, как именно это необходимо было делать, что нередко приводило к оспариванию сделки и долгим судебным разбирательствам.

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Тем не менее, пусть и в таком сложном варианте, сделки все равно проводились. Поэтому законодатели решили упростить задачу для всех, кто хотел бы цивилизованно пользоваться паркингами. И теперь, после вступления в силу 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ", любой участник гражданско-правовых отношений может продать, купить, арендовать, передать по наследству и даже заложить машинное место. Также собственники получат кадастровые номера и будут зарегистрированы в Едином государственноа реестре недвижимости (ЕГРН).

Правда, нужно понимать, что речь идет именно о строении, части здания либо иного сооружения. Оно должно быть предназначено исключительно для размещения и хранения транспортного средства, так что, к примеру, если вы ставите свою "ласточку" у родного подъезда, надеяться на то, что этот участок удастся зарегистрировать как машиноместо, не стоит. Также не подлежат регистрации места на открытых стоянках.

Механизм оформления машиноместа в собственность несложен. "Объект предстоит поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на него, для чего необходимо представить документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы (например, договор участия в долевом строительстве), а также технический план объекта, - сообщает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Андрей Панфилов. - Законодательством установлены предельные границы машиноместа: минимальная площадь составляет 5,3×2,5 кв. метра, максимальная - 6,2×3,6 кв. метра. При этом для выдела в натуре доли в праве общей долевой собственности на помещение и регистрации права собственности согласие иных участников долевой собственности не требуется: если участник представит в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, соглашение всех сособственников или решение общего собрания, определяющие порядок пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Специальных оснований для отказа в регистрации права на машиноместо федеральным законодательством не предусмотрено".

Андрей Панфилов, начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области:

- Собственникам, зарегистрировавшим права на объект в виде общей долевой собственности, сейчас можно осуществить выдел в натуре своей доли посредством определения границ машиноместа в соответствии с требованиями законодательства. Затем зарегистрировать право собственности на машиноместо, и с ним можно осуществлять любые сделки на обычных основаниях.