Минтруда оштрафовал самарских работодателей за дискриминацию соискателей вакансий на четверть миллиона рублей

За 2016 год региональное министерство труда, занятости и миграционной политики установило 39 фактов ограничения дискриминационного характера. В объявлениях о вакансиях специалисты ведомства усмотрели дискриминацию по возрасту, половому признаку, месту жительства, имущественному положению (наличие личного автомобиля) и обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами (отсутствие вредных привычек). Информация о вакансиях распространялась в печатных СМИ, на официальных сайтах работодателей в Интернете.

По выявленным фактам нарушения должностные лица ведомств составили 31 протокол в отношении юридических лиц и восемь протоколов в отношении должностных лиц. По результатам рассмотрения протоколов судом вынесено 37 постановлений об ответственности за административное правонарушение. Сумма наложенных штрафов в прошлом году составила 244 тыс. рублей.