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Образование и работа

Минтруда оштрафовал самарских работодателей за дискриминацию соискателей вакансий на четверть миллиона рублей

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2016 год региональное министерство труда, занятости и миграционной политики установило 39 фактов ограничения дискриминационного характера. В объявлениях о вакансиях специалисты ведомства усмотрели дискриминацию по возрасту, половому признаку, месту жительства, имущественному положению (наличие личного автомобиля) и обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами (отсутствие вредных привычек). Информация о вакансиях распространялась в печатных СМИ, на официальных сайтах работодателей в Интернете.

По выявленным фактам нарушения должностные лица ведомств составили 31 протокол в отношении юридических лиц и восемь протоколов в отношении должностных лиц. По результатам рассмотрения протоколов судом вынесено 37 постановлений об ответственности за административное правонарушение. Сумма наложенных штрафов в прошлом году составила 244 тыс. рублей.

Теги: министерство труда СО Самара вакансии дискриминация трудоустройство штрафы

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