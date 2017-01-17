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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Под Тольятти пройдет 13-й международный мотослет Snowdogs

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: Архив «ВН»

С 27 по 29 января в Тольятти в гостинично-ресторанном комплексе "Ранчо" (Нижне-Санчелеево, ул. Солнечная, 3) пройдет 13-й мотослет Snowdogs 2017.

Гостей мероприятия ждет ледовый чемпионат мира по унимото, гонки на скутерах и мотоциклах с коляской. Для соревнований на территории "Ранчо" зальют ледовую трассу, гонки начнутся утром 28 января в 11:00. Регистрация участников открыта и продлится до 23 января. 

Для всех участников и гостей фестиваля на территории лагеря будет работать мотобарахолка, где можно будет обменять, продать или купить все, что связано с мотоциклами.

Каждый посетитель байкерского слета должен будет внести экосбор - 300 рублей.

Теги: Сноудогс Тольятти фестиваль байкеры мотоцикл мотослет досуг развлечения соревнования унимото

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