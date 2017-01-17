Заявление на сдачу ЕГЭ выпускникам необходимо подать до 1 февраля

Как сообщает Рособрнадзор, в заявлении обязательно должны быть указаны предметы, которые будет сдавать выпускник, при этом русский язык и математика являются обязательными. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

Всем учащимся школ соответствующие заявления помогут оформить в школах, а вот выпускникам прошлых лет, которые намерены заново сдавать ЕГЭ, следует обратиться в специальные пункты регистрации на территории области. Их полный перечень можно найти на сайте самарского министерства науки и образования.

Пункты регистрации работают в большинстве муниципалитетов губернии. Там же можно получить все данные о том, как правильно оформить заявление.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ будет приниматься по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ, только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.