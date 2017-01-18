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Права потребителя

"Фанфурики", произведенные самарским "Гиппократом", изымают из продажи

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области в целях предотвращения незаконного оборота спиртосодержащей непищевой продукции проводятся контрольно-надзорные мероприятия.

Так, 13 января в Тольятти при проверке ИП Пономарёва А.В. в торговом павильоне "Висла" по ул. Автостроителей, 61а был установлен факт продажи "Этилового спирта 95%" производства ООО "Гиппократ". Стеклянные емкости по 100 мл в количестве 17 штук были изъяты.

14 января в Чапаевске при проведении проверки ИП Кореньковой Е.А. в киоске по продаже пищевых продуктов на ул. Орджоникидзе, 13а также был установлен факт продажи этилового спирта. Было изъято 240 100-граммовых пузырьков. А на следующий день на аналогичном нарушении попался ИП Гусейнов Э.Х. В его магазине на Кутузова, 117 было изъято еще четыре "фанфурика" со спиртом.

Всего с 26 января 2016 года по 17 января 2017 года было проведено 476 проверок.

Теги: Гиппократ нарушения Роспотребнадзор спирт алкоголизация Тольятти Чапаевск

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Последние комментарии

Наталия Бочарова 23 марта 2016 13:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Владимир Комаров 15 марта 2016 16:01 Насколько подорожают коммунальные услуги в 2016 году

Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.

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