"Фанфурики", произведенные самарским "Гиппократом", изымают из продажи

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области в целях предотвращения незаконного оборота спиртосодержащей непищевой продукции проводятся контрольно-надзорные мероприятия.

Так, 13 января в Тольятти при проверке ИП Пономарёва А.В. в торговом павильоне "Висла" по ул. Автостроителей, 61а был установлен факт продажи "Этилового спирта 95%" производства ООО "Гиппократ". Стеклянные емкости по 100 мл в количестве 17 штук были изъяты.

14 января в Чапаевске при проведении проверки ИП Кореньковой Е.А. в киоске по продаже пищевых продуктов на ул. Орджоникидзе, 13а также был установлен факт продажи этилового спирта. Было изъято 240 100-граммовых пузырьков. А на следующий день на аналогичном нарушении попался ИП Гусейнов Э.Х. В его магазине на Кутузова, 117 было изъято еще четыре "фанфурика" со спиртом.

Всего с 26 января 2016 года по 17 января 2017 года было проведено 476 проверок.