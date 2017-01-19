Самарцы стали чаще брать кредиты на подарки к Новому году

В декабре 2016 года количество выданных россиянам необеспеченных кредитов по сравнению с декабрем 2015 года выросло, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 5,5%. При этом если в декабре 2015 года граждане РФ взяли 1 228,4 тыс. кредитов на товары и 431,1 тыс кредитов по карте, то год спустя наши соотечественники "набрали" 1 295,7 тыс. и 459,6 тыс. кредитов соответственно.
Наибольший рост выдачи потребкредитов в последний месяц года был отмечен в Республике Ингушетия (+164,5%), что касается кредитных карт, то в этом сегменте самый большой рост зафиксирован в Республике Тыва (+147,3%) и в Республике Дагестан (+122,3%).
Вместе с тем, в сравнении с декабрем прошлого года в минувшем месяце значительно сократился средний размер необеспеченных кредитов. Самое значительное падение отмечено в сегменте кредитных карт: средний лимит "упал" на 18,2% (или на 10,3 тыс. рублей) до 46,3 тыс. рублей. Средний размер кредита на покупку потребительских товаров сократился на 6,6% (или на 8,1 тыс. рублей) до 114 тыс. рублей
Самарская область по росту выдачи кредитов на покупку потребительских товаров оказалась на шестом месте. В декабре 2016 года спрос на потребкредиты среди самарцев возрос на 14,7%. Таким образом, если в декабре 2015 года жители региона "набрали" 23 891 кредитов, то год спустя - уже 27 402.
В это же время спрос на кредитные карты среди самарцев заметно снизился — на 13,4%. По популярности такого вида кредитования Самарская область оказалась на 71 строчке. В декабре 2015 года самарцы осуществили 10 393 займа по кредиткам, а год спустя уже — 9004.
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К 1992 году Сбербанк РСФСР собрал с населения, по-видимому, 400-500 млрд. рублей, что эквивалентно такому же количеству долларов, и остался должен эти деньги всему сегодняшнему российскому населению. При покровительстве Правительства тех лет он закрыл окошечки касс и объявил, что денег нет! http://www.slaviza.ru/society/537-operacii-sberbanka-rf.html