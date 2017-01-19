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Права потребителя

Самарцы могут решить вопросы, связанные с теплоснабжением их квартир, онлайн

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Интернет-приемная ОАО "Предприятие тепловых сетей" по вопросам теплоснабжения - 63teplo.ru внедрила новые функции для удобства горожан.

С января 2017 года на сайте внедрено автоматическое информирование об управляющей компании обратившегося. Теперь при указании домашнего адреса в поле "Управляющая компания" автоматически появляется название и контактные данные об УК, которая обслуживает жилой дом пользователя. Эта функция призвана ускорить решение вопросов, находящихся в зоне ответственности управляющих компаний. Дело в том, что подчас проблема, влияющая на качество оказания услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, возникает на внутридомовом оборудовании, которое специалисты "ПТС" не обслуживают.

Кроме того, сообщается, что посетители интернет-приемной будут получать автоматизированное предупреждение о проведении ремонтных работ, если дом по указанному адресу находится в зоне проведения работ на тепловых сетях. В этом случае абонент компании будет проинформирован о характере работ и планируемом сроке их завершения.

Руководство "Предприятия тепловых сетей" призывает жителей Самары сообщать обо всех обнаруженных случаях парения над дорогами и газонной частью или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах в интернет-приемную энергокомпании через форму на сайте www.63teplo.ru.

Теги: ПТС Самара теплоснабжение ЖКХ интернет

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Последние комментарии

Наталия Бочарова 23 марта 2016 13:52 Скандальное движение потребителей "Хрюши против" пришло в Самару

они такие няшки, мне нравятся мордашки этих хрюш! Но почему-то когда я сама хочу найти просрочку, в той же пятерочке - все чисто! Что я делаю не так? В чем секрет их успеха? И в чем успех?

Владимир Комаров 15 марта 2016 16:01 Насколько подорожают коммунальные услуги в 2016 году

Кто не платил, так и не будет платить. Его никакими штрафами не испугаешь.

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