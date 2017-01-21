В "Вива Ленде" пройдут соревнования по отжиманию

24 января в 12.00 Alex Fitness в ТЦ "Вива Ленд" приглашает на соревнования по отжиманию "Отожми максимум".

Согласно правилам соревнований, отжимания от пола для мужчин будет проводиться с отягощением 25 кг, для женщин — без отягощения, на максимальное количество повторений.

Вход свободный для всех членов клуба. Регистрация будет проводиться в день мероприятия.