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Досуг Отдых

В "Вива Ленде" пройдут соревнования по отжиманию

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 января в 12.00 Alex Fitness в ТЦ "Вива Ленд" приглашает на соревнования по отжиманию "Отожми максимум".

Фото: http://lady.qip.ru

Согласно правилам соревнований, отжимания от пола для мужчин будет проводиться с отягощением 25 кг, для женщин — без отягощения, на максимальное количество повторений.

Вход свободный для всех членов клуба. Регистрация будет проводиться в день мероприятия.

Теги: Alex Fitness ТЦ Вива Лэнд спорт соревнования физкультура Самара

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