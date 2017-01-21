В "Вива Ленде" пройдут соревнования по отжиманию

24 января в 12.00 Alex Fitness в ТЦ "Вива Ленд" приглашает на соревнования по отжиманию "Отожми максимум".
Согласно правилам соревнований, отжимания от пола для мужчин будет проводиться с отягощением 25 кг, для женщин — без отягощения, на максимальное количество повторений.
Вход свободный для всех членов клуба. Регистрация будет проводиться в день мероприятия.
Последние комментарии
Да и не нужен этот Воля никому в Самаре!
Хамство по отношению к Самаре, сначала концерт перенесли на полгода, а сегодня когда люди пришли нарядные на концерт, им пришлось вместо него стоять в огромной очереди в кассу чтобы сдать билеты на 35 градусной жаре!