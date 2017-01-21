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Досуг Отдых

Самарский цирк представит зрителям новое шоу "VIVA LAS VEGAS"

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже с 28 января жителей и гостей города ждет представление, где будут представлены номера с риском для жизни, на грани человеческих возможностей. В шоу задействованы представители животного мира со всех частей света — опаснейшие хищники без клеток и преград.

Дети до трех лет могут пройти на представление бесплатно (при наличии копии или оригинала свидетельства о рождении).
Стоимость билетов - от 500 до 1500 рублей.

Продолжительность программы 2.20–2.40 вместе с антрактом. Возрастное ограничение 0+. Билеты уже в продаже.

График представлений гастролей можно посмотреть на сайте circus-samara.ru.


Теги: цирк представление Самара развлечения

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Да и не нужен этот Воля никому в Самаре!

Лика Балакина 23 июня 2016 01:05 Павел Воля в очередной раз отказался выступать в Самаре

Хамство по отношению к Самаре, сначала концерт перенесли на полгода, а сегодня когда люди пришли нарядные на концерт, им пришлось вместо него стоять в огромной очереди в кассу чтобы сдать билеты на 35 градусной жаре!

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