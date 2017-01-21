Самарский цирк представит зрителям новое шоу "VIVA LAS VEGAS"

Уже с 28 января жителей и гостей города ждет представление, где будут представлены номера с риском для жизни, на грани человеческих возможностей. В шоу задействованы представители животного мира со всех частей света — опаснейшие хищники без клеток и преград.

Дети до трех лет могут пройти на представление бесплатно (при наличии копии или оригинала свидетельства о рождении).

Стоимость билетов - от 500 до 1500 рублей.

Продолжительность программы 2.20–2.40 вместе с антрактом. Возрастное ограничение 0+. Билеты уже в продаже.

График представлений гастролей можно посмотреть на сайте circus-samara.ru.





