Самарский цирк представит зрителям новое шоу "VIVA LAS VEGAS"

Уже с 28 января жителей и гостей города ждет представление, где будут представлены номера с риском для жизни, на грани человеческих возможностей. В шоу задействованы представители животного мира со всех частей света — опаснейшие хищники без клеток и преград.
Дети до трех лет могут пройти на представление бесплатно (при наличии копии или оригинала свидетельства о рождении).
Стоимость билетов - от 500 до 1500 рублей.
Продолжительность программы 2.20–2.40 вместе с антрактом. Возрастное ограничение 0+. Билеты уже в продаже.
График представлений гастролей можно посмотреть на сайте circus-samara.ru.
Последние комментарии
Да и не нужен этот Воля никому в Самаре!
Хамство по отношению к Самаре, сначала концерт перенесли на полгода, а сегодня когда люди пришли нарядные на концерт, им пришлось вместо него стоять в огромной очереди в кассу чтобы сдать билеты на 35 градусной жаре!