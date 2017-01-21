По итогам года Самарская область удержалась на шестом месте рейтинга среди регионов РФ по объему рынка новых легковых авто

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей по итогам 2016 года, по итогам которого был составлен рейтинг крупнейших региональных рынков.

Согласно результатам исследования, лидером этого рейтинга традиционно является Москва, на долю которой за прошлый год пришлось 16% от всего рынка. В количественном выражении это составляет 200,3 тыс. единиц — на 0,6% меньше, чем в 2015 году. Вдвое меньше легковых автомобилей было реализовано в Подмосковье (97,5 тыс. шт.; -3,3%). Замыкает первую тройку Санкт-Петербург (85,6 тыс. шт.), рынок которого вырос на 3%.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (59,4 тыс. шт.; -3,7%), занявший четвертое место в общем зачете. В пятерке лидеров оказался и Краснодарский край (48,7 тыс. шт.; -1,3%). В ТОП-10 также попали Самарская область (44 тыс. шт.; -4,1%), Башкортостан (43,7 тыс. шт.; +4,6%), Ростовская (35,3 тыс. шт.; -3,6%), Свердловская (33,9 тыс. шт.; -6,3%) и Нижегородская (31,2 тыс. шт.; -6,3%) области.

Общий объем рынка новых легковых автомобилей в России в 2016 году составил 1,26 млн единиц — на 4% меньше, чем годом ранее.

Добавим, что в июне 2016 года Самарская область также занимала шестую строчку рейтинга с показателем в 13,3 тыс. проданных автомобилей, что на 1,4% меньше, нежели за аналогичный период 2015 года.