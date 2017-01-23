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РЖД распродает билеты в плацкартных вагонах с 40-процентной скидкой

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Только три дня с 24 по 26 января 2017 года в рамках акции "Удачный вторник" будет действовать скидка 40% на верхние места (38-54) в плацкартных вагонах для всех поездов АО "ФПК" во внутригосударственном сообщении отправлением с 26 января по 21 февраля 2017 года.

Скидка предоставляется от тарифа на нижнее место. Скидка не распространяется на комплекс сервисных услуг и плату за постельное белье.

Билеты по акции можно приобрести на определенные даты проезда. Покупку можно совершить на сайте или в кассах. Количество мест ограниченно.

Теги: РЖД поезд транспорт акция скидки

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