Ледовая переправа Ульяновский спуск - Рождествено переходит на более ранний режим работы

С 23 января меняется расписание движения амфибийных катеров по маршруту Ульяновский Спуск - Рождествено. Теперь суда на воздушной подушке будут выходить в рейс на 45 минут раньше - с 7:00.

Как и прежде маршруты будут дублировать действующую переправу между Рождествено и Самарским речным портом по будням, в утренние и вечерние часы пик.