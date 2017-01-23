Ледовая переправа Ульяновский спуск - Рождествено переходит на более ранний режим работы

С 23 января меняется расписание движения амфибийных катеров по маршруту Ульяновский Спуск - Рождествено. Теперь суда на воздушной подушке будут выходить в рейс на 45 минут раньше - с 7:00.
Как и прежде маршруты будут дублировать действующую переправу между Рождествено и Самарским речным портом по будням, в утренние и вечерние часы пик.
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Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)
Жесть конечно. Все дорожает